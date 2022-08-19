社論》「六項保證」重於「八一七公報」

近日共機共艦持續擾台，台灣與美國有更大迫切性，須以更穩固的結盟關係，甚至更為戰略清晰的政策，回應內外勢力可能的見縫插針。（路透）

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，中共以此為藉口發動圍台軍演後，共機、共艦持續擾台，並越過台海中線，高強度的軍事恫嚇很可能成為台海新常態。這除了進一步擠壓我防衛空間，區域國家也備感威脅。中共的單向且密集挑釁，打破印太地區的現狀與均勢，我們必須加快腳步聯合民主陣線，擴大團結力量以抗中。國際社會同樣關注，台灣將如何因應這新情勢，包括有無積極提升防衛實力，展現守護民主家園的最大決心。

除了軍演，中國還以大外宣全面洗腦，辯稱裴洛西訪台導致台海緊張。倒果為因說法充斥，顯示兩岸交手延伸至輿論戰場。我國防部智庫「國防安全研究院」在軍演期間委託最新民調顯示，雖有超過六成台灣民眾支持裴洛西訪台，但交叉分析後，泛綠認同者支持裴洛西訪台的比例達九成一；中立受訪者支持比例為五成二；泛藍認同者支持裴洛西訪台的比例僅四成。台灣朝野的分歧，已成中共滲透的沃土。國民黨此刻派團赴中，辯稱是為緩解兩岸緊張關係。由此看到北京的快速出招，意圖分化台灣社會。

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美國挺台，但我們內部常陷於無謂爭辯，不時浮現疑美論，自亂陣腳也損及台美互信。如再對比「國防安全研究院」過往的民調數字，二○二一年九月，五成七民眾認為一旦台海爆發戰爭，美國會出兵幫助台灣，但今年三月受烏俄戰爭影響，比例下滑至四成。裴洛西訪台後，回升至五成。雖說美國高層訪台確實有助兩國關係的穩固，但也反映出任何風吹草動，以及有心人的扭曲編造，都潛在影響民眾對雙方互動的信任感。經此軍演，台灣與美國有更大迫切性，須以更穩固的結盟關係，甚至更為戰略清晰的政策，回應內外勢力可能的見縫插針。這不僅是為了安定台灣社會，更攸關所有民主盟邦的抗中信心。

一九八二年八月十七日美國與中國發表「八一七公報」，在我外交部門與美國政界友人奔走運作，美國也向台灣提出「六項保證」。這兩項影響台海軍事平衡的作法，今年則適逢四十年。回顧當年，美國行政部門基於聯中制蘇，在美中建交過程態度傾斜，三項公報中，上海公報與建交公報牽涉台海的政治定位，而「八一七公報」鎖定軍售議題，對我們防衛力量產生更直接的衝擊。之後美國對北京採取交往政策，導致「六項保證」長期隱晦未明。然而，隨著中國巨大威脅已是國際現實，美中對峙並升高之際，川普政府在二○一九年解密當年雷根總統的備忘錄，形同再度確認「六項保證」的歷史地位。

當年，美國在「八一七公報」雖提到逐步限制對台軍售，但解密文件顯示，雷根總統認為，這是基於「中華人民共和國和平解決兩岸分歧的持續承諾」。美方若認為中國採取敵對侵略的態度，導致區域的不安全或不穩定，仍會持續對台軍售。這是雷根總統為了平衡對我們的不利影響，所同步做出的保證，包括對我軍售未訂結束期限，不先與中共諮商，不做兩岸之間調人，不修改台灣關係法，不變更對台灣主權的一貫立場，及不施壓迫我與中共談判等。這「六項保證」內容，並延續至今，已是美國建構台海政策的不變基石。

現在，美國政府陳述一中政策時，「六項保證」與「台灣關係法」同列，均為重要組成。對美國而言，中共對台灣與區域的安全威脅迅速升高，確保履行「六項保證」，已經明顯重於「八一七公報」，甚至可以說是對公報的某種否定。美國近日與其他民主國家共同敦促台海和平穩定，提及一中政策，特別後綴「適用情況下」（where applicable）的字眼，讓外界嗅出不尋常走勢。中共的窮兵黷武，已促使美國等民主國家檢視一中政策存在的必要前提。同樣，中共環台軍演後，台美都有更大意願加強合作抗衡中國，我們希望美國助台，但台灣也必須展現強烈的防衛意志，學者專家疾呼應提高國防預算與延長兵役役期，應對中共軍事威脅，這也是向國際社會傳遞更清楚的訊號。如同「八一七公報」，是立基於北京政府須和平處理台海爭端的前提，而中共持續武嚇，前提不再存在，公報也形同失效。同樣，這「六項保證」，也是奠基在美台的互動上，我們以積極的態度提高防衛能量與對抗威脅的決心，不因北京脅迫而動搖堅守民主陣營的意志，美國所能提供的保證，也會更具體更全面。

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