社論》歡迎裴洛西議長來訪

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）據報導八月將有東亞行，台灣是她打算訪問的五個國家之一。有異以往，這次裴洛西可能的台灣之行，由英國《金融時報》披露，美國總統拜登隨後向新聞界說，軍方認為裴洛西訪問台灣，「現在不是好主意」。此事既牽涉軍方，後續各方報導和揣測紛紜，從美軍考慮派航母、戰機護航，中國可能採取的軍事反應，到裴洛西能否成行。裴洛西除了表示「展現對台灣的支持很重要」，不願證實國際出訪行程。

民主黨籍的裴洛西如果成行，將是繼一九九七年共和黨籍的金瑞契（Newt Gingrich）之後，另一位眾議院議長訪問我國。眾議院議長的政治地位崇隆，在現今美國總統繼任順序，僅次於副總統兼參議院議長賀錦麗（Kamala Harris）。中國一向反對美國政要以行動支持台灣，川普政府的國務院次卿柯拉克（Keith Krach）和衛生部長阿札爾（Alex Azar）來訪，中國都如此。

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中國揚言對裴洛西之行「採取堅決有力措施反制」，不僅由於眾議院議長地位崇高，還是美國史上第一位女性眾議院議長，長期以來基於人權自由民主的普世價值，力挺香港、新疆、西藏和中國異議人士，對中國不假詞色，在國會領導反對有利中國的議案。

一九八七年成為國會議員的裴洛西，於二○○七年首次擔任眾議院議長，後因政黨輪替轉任眾議院少數黨領袖，二○一九年再度出任議長至今。她從一九八九年天安門事件以來，長期關注中國民主，把改善人權紀錄列為美國與其擴展經貿關係的前提。就中國申請加入關貿總協（今世界貿易組織）、北京主辦奧運，她都持反對意見。

二○○八年，她前往印度達蘭沙拉會見達賴喇嘛，批評中國處理當年西藏抗議事件，呼籲世人嚴加譴責。同年，她推薦中國異議人士胡佳獲頒歐洲議會的沙卡洛夫思想自由獎。二○一七年起，她力挺香港民主運動，聲援「反送中」等活動，譴責港府監禁民主人士，並在國會會見黃之鋒等人權鬥士，強調「美國與香港市民同在」。另外，眾議院去年通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」，限制從新疆進口強迫勞動的商品，裴洛西強調要打擊暴行、追究作惡者的責任。

對於與中國經貿往來，川普總統二○一八年對中國發動貿易戰之前，裴洛西與民主黨人即要求其實現競選承諾，強力對付中國操控匯率，強迫美國科技大廠交出智慧財產權等不公平經貿競爭手法。美國在天安門事件之後，民主黨基於人權、共和黨出自反共所形成的朝野結合制裁中國力量，後以貪圖中國市場而式微，但近年中國野心崛起，在民意的普遍支持之下，美國朝野再度攜手把中國視為最大威脅。台灣身為中國首要併吞目標，美國朝野和行政立法部門力挺台灣，事所必然。

中國把裴洛西視為眼中釘，對她可能走訪台灣暴跳如雷，狠話出口，不足為奇。拜登所說的軍方「時機不宜說」，也可能只是軍方評估各種想定和風險；畢竟，國會議員出訪行程由美國空軍提供載送服務。另有報導指白宮正評估中國威脅的虛實，判斷是否企圖透過「邊緣策略」，刻意把危機拉升至衝突邊緣，以增加自己籌碼、從中取利。

無論如何，裴洛西可能的台灣行經此報導，促成的作用反而大於勸阻。箇中道理很明白，眾議院議長與盟友對話，本來就無需另一外國或美國國務院同意，裴洛西為維護國會自主性，可能不願向中國屈服。從美國整體看，如裴洛西的台灣行被迫變卦，形同中國握有美國政要訪問台灣的否決權；更壞的惡果，有如《華爾街日報》社論所說：若因為北京撂狠話，裴洛西就不來台灣，美國在亞太盟友的威信將嚴重受損，更別指望台海發生軍事衝突時，美方能有多大作為。正因如此，美國政要或呼籲裴洛西如期出訪，或如前國務卿龐皮歐表明「我陪妳一起去台灣」；畢竟，中國一向軟土深掘，對它曲膝只會招致更大屈辱。

就台灣而言，我們竭誠歡迎裴洛西來訪。台灣在對抗中國脅迫與併吞的奮鬥之路，得道多助，無論是道義的或有形的支持；裴洛西是台灣的友人，前來表達支持，我們自當展臂相迎。誠然，中國可能藉此滋生事端，對我國造成壓力，但台灣面臨中國，對各式各樣的安全脅迫，都要有備無患。美國中情局局長伯恩斯（William Burns）上週說，中國可能在幾年內進犯台灣；我們不招惹中國，但大小安全考驗都要能妥善因應，才能生存壯大。

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