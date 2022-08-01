社論》誰在玩火自焚？

美中領導人日前進行視訊會議，兩國歧見未獲化解，且有兩大爭議更形擴大。一是台灣議題，特別針對眾議院議長裴洛西計畫訪台事件，習近平嗆聲︰「民意不可違，玩火必自焚。」其二，習近平試圖掩飾中國擴張帶來的全球衝突風險，稱「把中國視為最主要對手和最嚴峻的長期挑戰，是對中美關係的誤判和對中國發展的誤讀」、「違背規律搞脫鉤斷鏈，無助於提振美國經濟，也將使世界經濟變得更加脆弱。」但是，拜登一則未提及解除關稅的重要經貿議題，更在台海問題上強烈表態，「美國強烈反對片面改變台海現狀或破壞和平與穩定」。

拜習視訊，各說各話，各自亮出底牌。習近平態度強悍，「玩火必自焚」之類的粗暴語言公然宣之於口，意圖以暴力威懾美國屈服，展現一副大國崛起，東升西降，「全球霸主，捨我其誰」，欲與美國平起平坐，甚至平視世界，站到舞台中央的狂妄姿態；另一方面，拜登所代表的已經不是過去流於自戀，耽溺於可以用民主與自由市場改變中國的美國。那個從殖民時代對中國充滿期待與幻想，到尼克森打開中國大門的美國，歷經了中國崛起但民主並未降臨，對於世界經濟與和平更具破壞力，專制獨裁更甚以往，普世價值與民主遭到嚴重威脅，可說對中國的美好幻想，已經完全破滅。再經過川普任內的大改造，抗衡中國，追求美國優先，再現美國榮光，已經成為美國兩黨共識與主流民意。在這個轉捩點之後，美國對中國的蠻橫要求與主張，已無讓步空間；也就是美中歧見再難融合，只能在實力原則下讓對方了解彼此的底線，才能避免衝突，甚至戰火的發生。因此，美中分別代表了西方民主陣營與共產獨裁體系，矛盾日益擴大，故而拜習之視訊，只能各自表述，以「反對片面改變台海現狀」破解「玩火必自焚」，乃屬衡量現實條件下的最好發展。

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何以美中的矛盾已無法化解，必須由中共政權的本質加以探討，方可了解癥結所在。正常國家的民眾很難理解，為何一個民主體制下的國會議長出訪一個實質獨立的國家，會被從未統治過台灣的中共政權視為最大的挑釁，甚至嗆聲要以「軍機伴飛」、「擊沉美國航艦」、「擊落座機」？這是因為中共及中國的發展，包括以不公平貿易、偷竊技術、智慧財產，以及高門檻准入標準等，獲取快速成長；再以經濟成長支持軍力擴張與一帶一路，企圖重建國際秩序；尤有甚者，這個新的紅色帝國是建立在透過高科技控制的數位專制體系，對內壓迫人權與自由，對外則意圖輸出這套意識形態，將廿一世紀的人類置於奴隸狀態。其實，共產集團在上世紀八、九十年代交會之際，蘇聯與東歐共產附庸國面臨土崩瓦解的危機，中共在天安門血腥鎮壓後政權亦有動搖之虞，那是個自由資本主義的高峰；不幸的是，西方世界對於獨裁的反撲過度輕忽，尤其對於中共政權擺脫崩潰危機之後，更加堅定由西方國家獲取經濟利益，但政治卻更為專制獨裁的發展路徑，可說渾然不覺。甚至還充滿了錯誤的期待，一路提攜扶持，對其違反人權與自由市場的舉措，視而不見。最終讓中國茁壯為一頭猛獸︰在經濟上成為全球第二大經濟體；在軍力上妄圖與美俄比肩；在政治上更築起專制獨裁的銅牆鐵壁。加上民族主義的煽惑，以完成中華民族偉大復興之名，意圖打造一個紅色中華帝國。而這個共產帝國在宣稱一雪「百年國恥」之後，不但未思自己受到列強霸凌之苦，扶持弱小，伸張正義，成為正向、陽光的大國，反而變身為新的帝國，更與強人普廷的俄羅斯建立「新時代全面戰略夥伴關係」，無異宣示共產加獨裁的帝國回來了，要與美歐西方陣營爭鋒。

過去受過屈辱，不能成為現在欺凌別人的藉口；中共如今的作為，正在重蹈過去帝國主義的覆轍，成為新的帝國主義。它在西藏、新疆、香港蹂躪人權，以及在南海、台海、東海耀武揚威，對台灣「喊打喊殺」，嗆聲「武統」、「留島不留人」，凸顯在「玩火」的其實是這個紅色帝國︰一把是民族主義的火；一把是軍事冒進的火。坦白說，綜觀人類的歷史，再強大的帝國，只要披上民族主義外衣，對內殘暴，對外侵略，最後都會遭到覆滅的命運。而國人要認清的是，無論兩岸關係是和緩或緊張，無論裴洛西來不來，中共對台灣只有一個目的，就是併吞台灣。從獨裁的兩蔣時代，到開啟民主化與本土化的李登輝時代，以及政黨輪替的民主時代，中共併台野心始終不變，這才是中共的本質。而「玩火必自焚」會不會最後成為中共自證的預言？

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