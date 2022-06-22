社論》美國的台灣政策沒有漏洞？

「美國對華認知中的謬誤和事實真相」，中國外交部發布長文批判美國，龐皮歐形容為「外交官話」的布林肯五二六演講，被該文批評為「渲染中國威脅、干涉中國內政、抹黑中國內外政策」，因此列出二十一項謬誤予以辯駁。它說：美國「虛化、掏空一個中國原則，企圖以台制華，是當前台海和平穩定面臨的主要威脅之一」。此一長文，延續著阿拉斯加、天津會談的戰狼氣焰，對華府期待的「合作」嗤之以鼻，倒是對挑戰美國霸權與普世價值興致勃勃。

台灣議題，美中有交集，也有衝突。蘇利文日前稱：「我不認為我們的台灣政策有漏洞，那反而是特色，是相當有益於我們處理困難關係、維護台海和平穩定的特點。」而長期以來，支持「獨立的台灣」、不支持「台灣獨立」，再加上，支持兩岸和平解決歧見、反對片面改變現狀，華府這樣的操作區間，正好提供北京鑽漏洞的空間。甚者，隨著台灣越來越民主化、融入普世價值，而中國走向數位極權主義且輸出專制治理模式，所謂的漏洞已經越來越明顯了。季辛吉數十年來的言論，足以回溯他當年如何讓美國掉入中國的陷阱，而他至今還自以為高明。台灣不曾受中華人民共和國統治，北京卻以「天朝」口吻昭告天下：台灣是中國的一部分。久而久之，彷彿台灣成了它的禁臠。中國觀點在國際積非成是，反映出華府的對台政策，帶來的是緊張多於穩定。

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從台灣看很清楚，北京真正的動機，不是「台灣自古以來屬於誰」，而是「中國未來要併吞台灣」。隨著國力增長，這種慾望的本質越來越清楚。而其目的，與其說是追求「國家完全統一」，不如說是為了實現「霸主夢」，故須控制第一島鏈，繼而把美國勢力至少擠到「太平洋中線」。過去十年，在習近平掌權下，中國的對台政策，完成從民族主義過渡到霸權主義，這種轉變並非突變，當年毛澤東只是心有餘而力不足。民族主義，是基於內部需要。霸權主義，是意在對外擴張。此所以，除了圖謀台灣，北京在東海、南海、南太平洋也同步舖陳。還好，歐美近年發現此一「陽謀」，開始關切從台海到印太的中國擴張威脅，日本尤其如臨大敵。

普廷入侵烏克蘭的綜合效應，習近平會以什麼方式借鏡，還有待觀察。可以確定者，不論戰略或經濟，「中華帝國夢」更需要台灣作為與美國爭鋒的基地。最近，北京宣稱：台灣海峽不是國際水域，因為「台灣海峽水域由兩岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗鄰區和專屬經濟區」。主要針對美國，不言可喻。「不支持台灣獨立」，制止不了戰狼的胃液分泌，反令台灣淪為戰狼全方位出征的突破口兼合理依據。西方對台灣主權，模糊依違於北京觀點，後遺症越來越不可小覷。從否認海峽中線的存在，到台灣海峽是中國內海，北京的箭絕非只射向且止於台灣。

烏俄戰爭僵持四個月，習近平對普廷掛保證：面對全球性動盪變革，中方願同俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持，密切兩國戰略協作。折射到台海、印太，透露出習近平的「霸主夢」夢境邊緣仍在擴大。而華府思維仍側重：在台灣問題上，我們的努力就是要確保，不會需要回答我們是否必須保衛台灣這個問題，因為我們已經有效地通過威懾防止了這個選項的發生。猶記，普廷一度暗示核武威脅、擴大戰局，以求從侵烏的軍事挫折脫困。這樣的狂人內心戲，野心更大的習近平更有能耐付諸行動，中俄合作感情彌堅，尤應提升西方對習近平風險的評估與應對高度。

威權統治時代，美國協助防衛台灣，促使兩蔣民主改革，對於台灣的民主演進，卻缺乏未來想像。上海公報是個典型，華府對台灣主權的看法，牽就兩岸的兩個專制政權。一九九○前後台灣民主化，台灣民意得以自由展現之後，支持「獨立的台灣」，卻不支持「台灣獨立」，更顯得自縛手腳。乃至於，北京背離和平承諾，機艦威脅民主台灣，華府只能你來我往，徒增台海、太平洋雙兩岸之衝突風險。總體而言，且令美國霸權面臨修昔底德陷阱。而台灣參與國際組織，以正能量促進全球利益，亦遭華府政策失算所阻攔。由於北京作梗，台灣被拒於世衛組織門外，限制了民主防疫成功經驗協助國際緩解疫情擴散，豈非此一政策失算有利中國橫行國際又一例？

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