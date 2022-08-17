社論》台海有兩種骨牌效應

越來越多政府、媒體、專家傾向認為，中國圍台軍演只是以裴洛西訪台為藉口，展示自己早已寫好的犯台、反介入劇本。北京企圖主導新常態，華府明確表示不接受且宣布：將派遣軍機與軍艦穿越台灣海峽、推動美台貿易談判路線圖。而參議員馬基一行，繼裴洛西之後，不動聲色組團訪台，北京照例宣布東部戰區組織軍演。據傳，本月底還有美國國會訪問團抵台。乃至，眾議院少數黨領袖麥卡錫預告：如果共和黨贏得十一月選舉，他將以眾議院議長身分訪問台灣！

台灣爭奪戰，為即將到來的美中衝突設定了主題。台灣不是棋子，而是美中爭鋒的必爭之地，日益明顯。美國學者貝克利指出：首先是台灣地緣戰略的重要性；「不沉的航空母艦和潛艇母艦」雖然是陳詞濫調，但其背後有很多真相；（如果台灣）在中國手中，它是其在東亞進一步擴張的跳板；（如果）在台灣手中，它是瓶子裡的軟木塞，讓中國分心、分裂，耗盡資源。此一分析，印證麥克阿瑟七十年前的遠見，至今仍足以解釋台灣為何位居美中世紀馬拉松的暴風眼：存於友好國家之手，遇到戰時，可扼敵人由東亞出攻之航線，可斷敵人對於東南亞資源之徵取；存於不友好國家之手，敵人平時可假為空軍與潛水艇之基地，戰時可以衝破日本、沖繩、菲律賓連鎖之藩籬，且使其（台灣）成為一座不能擊沉之航空母艦，使其對美攻擊之能力，增加百分之一百。

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事實上，美中對台灣主權之觀點互異，也源自上述的地緣利害關係。麥克阿瑟當年或已直覺到了，共產中國與美國不可能成為尼克森、季辛吉所想像的夥伴。反倒是，滿腹野心想要彪炳史冊的習近平，將佔領台灣與中華民族偉大復興結合起來。他很清楚，台灣具有新疆、西藏、香港所沒有的地緣能量。中國挑戰美國霸權，絕對不能跳過台灣這道必考題。北京十日發表的白皮書，不再提「統一後不派軍隊和行政人員駐台」，加上下面將提到的「再教育台灣人」，散發出毛式「解放台灣」嗆味，並非偶然。

戰狼令人厭，但也很誠實。中國駐法國大使盧沙野，在圍台軍演前便夸夸其談：「再教育台灣人。」他說：「台灣當局對民眾開展去中國化教育，民眾被台獨思想灌輸、毒害了。應該進行再教育，來清除這種分裂主義、分離主義的思想。」圍台軍演後，中國駐澳洲大使肖千解釋說：「一旦台灣回到祖國懷抱，可能將會有一段讓台灣人對中國有正確了解的過程。」這些真心話不啻招認了，新疆再教育營是真實的存在。所謂的「再教育台灣人」，表明北京毫不在乎台灣人的選擇。北京只想佔領台灣，充當挑戰美國的軍事基地。可以想像，一旦被併吞，台灣將出現新疆、西藏、香港、二二八的複合式悲劇。而因台灣將成為北京實現強國夢的起點，不僅是台灣有事等於日本有事，台灣有事簡直是全球有事！

八月初，圍台軍演期間，台灣社會生活如常，武嚇想要激發的恐慌，並沒有在台灣現場發生。處變不驚，北京威脅恐嚇，其怪自敗，這是台灣人必要的定力。馬基也高度肯定，台灣展現了不可置信的自制力及審慎。不過，吾人也要有遠慮，做好習近平三連任後，未來五至十年，安危他日終須仗的總體準備。烏克蘭挺住近半年了，台灣必須挺住更長的時間，民主夥伴更需要速戰速決，避免中國綁架全球包括經貿。台灣國安局長：小英任內中國不會武力攻台；美國五角大廈：中國兩年內不會攻台；美軍參謀首長聯席會議主席密利：中國計畫在二○二七年前具備攻台所需的能力。時間站不站在台灣這一邊，端看我們如何把握時間。

普廷揮軍烏克蘭，防止北約東擴，這樣的戰爭藉口，至少還是防禦型的。所以，國際對烏俄戰爭的控管，可以設想一種無形的邊界。至於中國武力犯台的冠冕堂皇，乍聽也是防禦型的。但，併吞台灣，對習近平而言，並不是終極目標，而是追求全球霸權的起點。換言之，北京之武力犯台，實屬擴張型：無限延伸中國的勢力範圍，最終取代二戰以來的美國角色。在這個大棋局，台灣人要看清自己的定位，自助人助、借力使力；美日及西方，想必也已經看清，台海生變的骨牌效應，一旦啟動會是怎樣的系統性連鎖反應。當然，習近平更要小心玩火自焚，逆向的骨牌效應倒向矛盾遽增的中國，麻煩就大了。

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