社論》大敵當前 讓台灣共識更壯大

美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，中國藉此挑釁發動環台軍演。從四日開始，直到前天宣布「完成各項任務」，國際社會紛紛指責破壞現狀與區域和平。首當其衝是台灣，但區域內如日本，其經濟海域也落入解放軍發射的導彈，亦深感威脅。無端軍演，完全暴露中共的擴張野心，民主國家必須團結才能抗中。同樣地，為國際高度聚焦的台灣，大敵當前，此刻最需要展現朝野團結，共同面對中共政權所帶來嚴峻且全面的危害。

中共長期對台文攻武嚇，這波軍演不是第一次，也不會是最後一次。台灣人民看著惡鄰三不五時撒氣，早練就戰略定力。過去幾天演習高峰時，許多國際媒體趕至台灣觀察報導。卻驚訝發現，整體社會以沉穩應處危機，不僅運作正常，生活如昔，即便對時局格外敏感反應如股匯市等，也未受到太大波動。中配接到中國親友「關心」台灣是否陷入一片恐慌哀嚎時，自我調侃不知該說真話還是「善意謊言」。中共軍演就像惡霸恫嚇，作勢要台灣擔心害怕。我們日常以對，未曾自亂陣腳，使中共設定軍演的效益大為銳減。幾天的鬧劇幾乎耗盡解放軍大半年的軍演支出，現也只能利用大內宣等控制手段，吹噓自嗨。

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然而，北京軍演，攻台劇本提早曝光，讓我們更為戒備，這次是演習，未來就不一定。民眾潛藏在心裡的危機意識，縮小社會內部的分歧，拉近並團結彼此的距離。近年共軍升高擾台，陸委會長期統獨民調正反映趨勢，主張永遠維持現狀與暫維現狀以後走向獨立，有上揚之勢；暫維現狀以後走向統一，則呈下降走勢。這消長之間說明多數主流民意，對於兩岸互不隸屬政治關係，態度是愈來愈清晰。我們無論如何稱呼自己的國家，是中華民國或台灣，又或主張制憲建國，最大多數的政治光譜，都是立基在台灣，與中華人民共和國並無干係。環台軍演，也敲醒國人，再怎麼分歧，都是同島一命。對北京獨夫而言，軍演的對象就是整個台灣，覆巢之下無完卵，並不區分政治立場。一場軍演，使台灣共識更為壯大。

當然，在台灣社會，總還有少數昧於時勢者。國民黨前天派副主席率團赴中，公開版行程是訪視台商。但明眼人均知，國民黨高層要進入中國，若無中共首肯，絕無可能。黨中央聲稱行程計畫許久，只是剛好與軍演「撞期」。這是不具說服力的託辭。更可議的是，該團才抵達中國，中共中央即發布國家統一台灣白皮書，進一步營造實施一國兩制、不放棄動武的鎖台氣氛。這批國民黨人此刻組團赴中，還稱不談政治、不見大官，形同畫押默認。相較國際譴責北京，這赴中動作，就是反其道而行。這種甘於附和北京的統戰作法，如同蔡英文總統批評，「是向國際社會傳遞錯誤的訊息」。

中共這手法，並不具新意。二○○四年民進黨政府連任成功，隔年中共通過「反分裂國家法」，為武力犯台鋪設法律基礎。當年同樣是國際一片撻伐之聲，但才過了一個多月，國民黨即率團展開所謂的「和平之旅」，進行「聯共制台」。中共也經由這搭建的國共平台，得以暢行滲透台灣之路至今。這次軍演後，國共亦策動中國行。但不同於過往，包括國民黨基層、青壯世代、甚至藍營縣市長，都對國民黨高層的臨時赴中舉動，大感錯愕，或者明顯保留，甚至砲打黨中央，大酸這是「敗家老頭賠掉整個黨」、「錯誤時機做錯誤決定」。

國民黨內部浮現的反省聲音，也凸顯台灣共識已更為壯大。與中共的對話固然必要，但不是建基在先賞我們一場軍演，然後在武嚇氛圍下去見面。這更像是被安排的臨演，不見對等，更遑論這是明擺著中共跳過蔡政府的分化之術。共軍前天還大肆宣傳「東部戰區近期在台灣周邊海空域組織諸軍兵種部隊系列聯合軍事行動，成功完成各項任務」。結果當天國民黨就遣副主席到中國，前後場景一拼湊，豈不是像極中共官媒在兩年前定性國民黨派人出席海峽論壇的說法：「這人要來大陸求和」。國民黨中央或自認有通北京的本事，但在中共的擺弄下，終究還是工具用途。裴洛西訪台，讓美中台三角關係重新定位，美國讓中共明瞭，不該由習政權來決定哪個美國人士能否訪台。同樣，對我們來說，不讓北京來操弄誰才是座上賓或能與其對話，朝野團結且拒絕被分化，這更是台灣共識。

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