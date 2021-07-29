社論》以「善實力」 追求「台灣的主張」

美國副國務卿雪蔓（左）與中國外交部長王毅廿六日在天津舉行會談。（美聯社）

二十六日，美中天津會談。美方提到氣候危機、新冠病毒，以及嚴重關切中國在香港、新疆和台海作為，強調「美國和盟友、夥伴永遠支持我們的價值觀」，美國支持台灣堅若磐石。中方稱「雙方談得很深很透增進了相互了解」，但提出堅守的三條底線，還向美提出「糾正錯誤與關切個案」兩份清單。「競爭、合作、對抗」，中方把「合作」的條件擺上桌了，就看拜登吃不吃這一套。

同一期間，美國國務卿布林肯訪問印度，國防部長奧斯汀訪問新加坡、越南和菲律賓，下的是印太一盤棋。奧斯汀在新加坡點名，中國不僅在南海議題上不願以和平方式解決紛爭，也對印度挑釁，對新疆維族進行種族滅絕。他對中國武力犯台的可能性不作預測，但強調美國將專注於協助台灣建立自我防衛的能力。布林肯更在新德里會晤西藏流亡政府代表。

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台灣，做為觀棋者與局內人，向來有兩股勢力左右甚大。一是中國隊的阻力，二是美國隊的助力。源自武漢的新冠病毒，由於北京隱匿疫情、WHO延誤通報，造成國際重大災情。而台灣，在疫情初始便通報WHO人傳人，以及有效控制疫情之餘，還向國際捐助大量口罩及防疫物資，急人之難。以致，今年五月的WHA，國際挺台呼聲此起彼落。但，這也引來北京的全力圍堵，WHO亦稱「是否讓台灣參加是由WHO的一九四個會員國來決定」，硬將台灣拒於WHA大門之外。

「保護民主基金會」六月底發表報告指出，中國目前已主導聯合國三分之一的機構，也在聯合國法庭、理事會和其他機構佔據大量席位。北京在國際組織縝密佈局，對民主的威脅與日俱增。此一態勢也要求，美日等價值夥伴協助台灣，有必要改弦更張、另闢蹊徑。先前台灣疫情升溫，日美數度馳援AZ、莫德納疫苗，繞過WHO主導的COVAX機制，建立了新的快遞模式。中國以疫苗籌碼利誘巴拉圭與台灣斷交，亦引起布林肯關切而未果。日本首相菅義偉承諾，為太平洋國家提供疫苗及經濟協助，包括吐瓦魯、馬紹爾群島、帛琉、諾魯等台灣邦交國。從日美白宮高峰會，到拜登橫跨大西洋，「台海和平與穩定的重要性、兩岸議題的和平解決方式」，從雙邊到多邊形成共識。疫苗馳援台灣，日本就近先發，美國隨後抵達，儼然是「美日安保」跨越到「印太體制」的預演。

中國才是麻煩製造者，現已普獲國際認證。澳洲前總理艾伯特所言，「中國正在利用貿易做為武器」，堪稱西方的警鐘。三月的阿拉斯加會談，週一的天津會談，戰狼擺出了作戰姿態。管控風險，華府「鼓勵理念相近國家與台灣往來」，是將台灣緊密結合在「民主共同體」的新行動。誠然，台灣不能沒有戰略耐性，但亦當因勢利導、靜水流深。包括，外交總體作為，深層經營同屬民主國家，促進雙方的安全連結與經貿投資、科技合作、文教交流，建立更緊密的價值夥伴關係，並準確判斷不同政府政策光譜中，得以善用來壯大台灣的部位。「印太體制」正在形塑中，台灣必須確立自己的關鍵角色。至於立陶宛、斯洛伐克、捷克之例，對台灣在國際新局的新作為，更是可貴的啟示錄：「善的循環」深入受惠國民心。

日前，美國國務院評估一七○國的最新投資環境報告，台灣為全球前二十五大經濟體，美國第九大貿易夥伴，是區域與全球貿易投資重要市場，在半導體、5G等新興科技領域具備先進研發能力。上月底，TIFA恢復舉行，乃台美關係又一進展。世界上一股良善的力量、印太民主領頭羊、可信賴的供應鏈、科技研發能力、公衛與防疫表現等，凡此都是台灣的「善實力」，足以「小而美且正向」的姿態，與國際民主陣營重啟對話。尤其是國產疫苗，應推出加強版公衛外交，無私回饋國際社會。

台灣，被孤立的時代可能過去了，新的時代拉開序幕了。誠如CNN分析，習近平使自己變成中共最大的威脅。而台灣人民的主體意志，在靜止的水面下激流不息。如今，影響台灣命運的兩個大國，刻以對立的行動，正負左右我們。台灣要務實前進，同時要有目標意識。當外在行動者，在國際政治、地緣戰略為台灣而交鋒時，有志之士更當召喚公民集思廣義，展示「台灣的主張」，告訴世人台澎金馬要走的方向，正是所有價值夥伴所致力追求的理性結論。

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