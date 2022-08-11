自由廣場》強化經濟韌性 走出ECFA的牽絆

◎ 顏慧欣

因美國裴洛西議長訪台，中國隨之展開一波波經濟制裁，ECFA之存廢又開始引發討論。ECFA牽絆台灣許久，該是展現經濟韌性向前走的時候了。

回顧十餘年前簽署ECFA的目的，是為了規範兩岸經濟活動所建立的「架構」。在此架構下，兩岸後續應制訂貨品及服務貿易、投資保障、爭端解決四部協議，惟迄今僅投保協議完成談判並於二○一三年生效；然而自二○一六年四月後，雙方就不曾依投保協議召開協處會議，該協議的意義似已薄如一張紙。

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在此情況下，ECFA對兩岸產業的價值，大概只剩下服務及貨品貿易早期收穫清單。在服務貿易上，我國累計有十六家國內銀行得以優惠門檻赴中國設立分支行，二十餘家業者取得證券期貨「合格境外機構投資者」（QFII）身分。至於貨品貿易，中方提供了五二一項工業產品零關稅的早收項目，主要為石化、機械、紡織、運輸工具等；農漁產品則承諾十八項零關稅優惠，例如水果、切花及漁產品。二○一一年一月早收條款生效後，初期階段臺灣出口至中國的早收優惠產品金額確有大增，最高峰時年增率高達十八％。惟近年效益逐漸下降，二○一六年後兩岸整體貿易的成長率持續高於早收貨品，顯示出早收清單已無帶動對中國出口的效果。

其次也觀察到，若以早收出口中國的表現跟我國整體出口全球比較，兩岸整體及早收貿易與全球景氣有高度連動，在二○一四年後此趨勢更為明顯，亦即全球景氣好，兩岸貿易與早收出口也同步增長；當全球景氣欠佳時，ECFA早收產品下滑幅度更高於全球。例如疫情爆發前的二○一九年，我對全球出口表現為「負一‧四四％」，ECFA早收出口跌幅達「負十六‧三％」；二○二○年我出口全球已是「四‧九％」正成長，ECFA早收依舊為「負二‧六五％」。易言之，ECFA已經失去改變台灣對中國及全球貿易結構的功能，也意味著，ECFA若是廢除，其衝擊面向主要限於仍享受早收優惠的個別業者，而非整體經濟及產業發展的全面性衝擊。

另一方面，中國慣用經濟制裁作為脅迫工具，國際間已多有前車之鑒，因而不論中國是否會以廢除ECFA作為手段，我國面對經濟脅迫的挑戰應會持續升級。此一情勢凸顯出台灣維護經濟安全與強化經濟韌性的急迫性。面對「經濟脅迫」的威脅，在出口上分散市場，降低對特定市場的依賴；在進口上增加多元供應商來源，提高自主性，都是台灣刻不容緩的當前課題，也是擺脫ECFA困擾的對策。

（作者為中經院WTO及RTA中心副執行長）

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