自由開講》中國市場的問題：從美國好萊塢不再獨厚中國談起

邱志偉

最近戲院掀起一股《捍衛戰士2》觀影熱潮,除了劇情深獲觀眾肯定之外,最讓人激賞的,當屬男主角阿湯哥身後的飛行夾克,依然繡上有中華民國國旗的徽章。電影公司這一舉動,象徵此片與中國市場告別,但其票房、口碑仍持續創高,不禁讓人重新思考美國電影如何看待中國市場問題。

正好有美國媒體點出中國電影市場的致命陷阱,刺激娛樂界應正視這項危機。台灣此刻一再遇到農漁產品遭中國無理抵制,這項困境並非台灣獨有,而是國際問題,也值得我們一同思索中國市場的問題。

在美國娛樂圈頗具影響力的《The Hollywood Reporter》近期刊出 "From Deal Frenzy to Decoupling: Is the China-Hollywood Romance Officially Over? ",該文分析好萊塢與中國市場的蜜月期是否已結束,從內文來看,作者認為中國市場的風險過高,美國娛樂圈不該再將中國市場視為萬靈丹。作者在文中也指出,中國即便是WTO成員國,卻仍未能將公平的自由貿易導入其國內市場,例如可以輕易拒絕Disney+進入中國市場,不提供依據,國際社會似乎也已習以為常。此外,從中國票房的拆帳來看,美國影業未來如帳面上數字般獲得報酬,獲利其實不如預期。

真正對國際市場帶來巨大衝擊,甚至是長遠改變電影文化的,應當屬北京的政治審查風險。(歐新社資料照)

而其實真正對國際市場帶來巨大衝擊,甚至是長遠改變電影文化的,應當屬北京的政治審查風險。正因為中國政府審查電影上片的理由不一,為追求中國市場的娛樂圈導演或製片,不惜內建「自我審查」機制,從劇情編排到演員設定,均必須預設中國市場及中國政府的偏好,並希望以此獲得審查通過,而一旦通過審查,應該就能獲得巨大票房回饋。

但這套機制近年不再管用,更甚者是因為「自我審查」扭曲電影走向,反而讓國際市場觀眾失望,顧此失彼,倒不如專注於「好電影」本質而非看重單一特定市場,而這個例子也可從《捍衛戰士2》獲得證實。

因此,我們要堅信,只要品質好,不用東西賣不出去,不必擔心市場問題。過去美國部分電影因為中國放棄世界的教訓,已讓美國覺醒,台灣作為中國威脅最前線,我們與中國貿易市場的風險,不會亞於美國,而我們更應該提防中國的無理抵制,強化自身實力,面向國際市場。例如美國、紐西蘭、加拿大和歐盟等潛力市場,都是我們所可以爭取的方向。

尤其是美食沒有語言的隔閡,東西好吃,我們相信就能走得出去。根據報載,越南荔枝為擺脫對中國單一市場的依賴,轉向歐美市場之後訂單反而大增,這都是我們面對國際市場可以借鏡的方向。提高產品的附加價值,不依循過去的路徑依賴,找到長遠致勝的方式,貿易獲利才可長久。

過去我們不支持兩岸經濟合作架構協議(ECFA),最主要原因就在於我們擔心台灣的農漁產品,遭到中國刻意培養,實施養套殺的工具。特別是許多農漁民朋友來自台灣中南部,都純樸敦厚,誠實做生意的人,卻極可能遭到中國隨意的政治恐嚇、清算,不但對我們農漁民生計有害,更傷台灣民主自由發展的獨立性。

因此,我希望我們的農漁民要有信心,不要成為被中國欺凌報復的工具。日前我和蔡總統一同到永安,了解目前的石斑狀況,總統特別提到我們的石斑好吃、沒有中國誣賴的違禁理由,政府會支持漁民朋友。這讓我深有同感,中國的政治市場不確定風險問題,不是國人可控,但是品質沒有問題,才是生意長久的關鍵。

看到好萊塢做出的反省,以及捍衛戰士的成功案例,我相信面對中國市場的考驗,不用過分憂慮。只要我們品質好,只要不獨厚中國市場,台灣的農漁產品依舊大有可為!

