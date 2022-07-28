自由廣場》從英相之爭 看英國印太與對中政策

◎ 張孟仁

英國保守黨黨魁選舉進入決選，對中國政策成為外交大臣特拉斯（Liz Truss）對決前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）的輸贏點。原基於貿易利益，立場相對「溫和」而受中國歡迎的蘇納克，限於當前局勢，改採強硬態度，稱中國是對英國國內和全球安全的「頭號威脅」。儘管外界咸認蘇納克為親中派，結果從雙方爭相展示強硬的對中立場，可看出英國內部主流民意的制約。普遍在英國政治生態中，反中傾向已成「政治正確」。為迎合選民，蘇納克已決定撕下親中標籤。

此外，隨著英國脫歐與「全球英國」戰略的布局，如何定義與中國的關係無異成為英國議程的重中之重。無論誰當選黨魁成為英相，英國為謀取印太的利益，靠攏中國已幾無可能，至多在氣候變化等領域與中國合作，視需要爭取中國的市場和投資，然後進行各方位的競爭。

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現任外長特拉斯反中立場鮮明，當選後自不待言。事實上，六月底在北約峰會由德國馬歇爾基金會等智庫合辦的論壇中，她清楚彰顯未來英國的方向。相較於歐盟與澳洲的遲疑，更不諱言第一優先是打敗俄國，向北京傳遞清楚訊息，使其不會誤判而挑戰台海穩定。強調「中國入侵台灣」，將會是「災難性誤判」，為此主張提供台灣防禦性武器以對抗中國。她同時認為，確保台灣有意義的參與國際，可保障大家的經濟安全。特拉斯積極拉攏日本和印度聯合抑中，在人權問題上也敢對中國置喙。她對中俄的看法與國防大臣、陸軍參謀長主張增加軍費以因應中、俄威脅不謀而合。

日前，英國軍情六處局長已明確表示，中國對英國的威脅正在加大，成為英國秘密情報局最關注的單一問題，甚至超越反恐。至於特拉斯的印太戰略除了攜美澳抑中扶台之外，注重印太經貿結盟，特別是與志同道合的國家多加合作，強化自身的韌性，避免在能源或糧食方面，過於依賴獨裁政權國家。

面對當前局勢、英國國防與情報單位及特拉斯鮮明的印太與對中立場，想以對中爭取貿易利益對決的蘇納克，恐難施展，僅能跟進比狠。若能僥倖取得大位，卻立即轉向跟北京遞出橄欖枝，需面臨許多內外部的制約與挑戰。因此，未來即使由蘇納克出線，英國的印太及對中政策仍會高度追隨美國，繼續將中國視為頭號威脅的可能性不低，至於是否加大對台支持力度，端視英國如何施展槓桿之力。

（作者是輔大義語系系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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