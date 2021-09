自由開講》友台是國際趨勢，只有中國不願面對

謝光緯

有在關注國際新聞的朋友可能已經注意到,歐盟剛於9月16日通過「歐盟印度太平洋地區合作戰略聯合公報 (Joint Communication on the EU Strategy for cooperation in the Indo-Pacific)」,然而國內紅媒、統媒及藍營側翼卻選擇忽略不報導,或僅對該合作戰略做了簡化提及,輕描淡寫的說明歐盟將在綠色轉型、國際貿易、海洋治理、數位合作、醫療保健等領域加強與印太地區的合作。但統媒沒有告訴你的是,「歐盟印度太平洋地區合作戰略聯合公報」其實5度提及台灣,不僅強調台灣在各合作領域的重要性,更表示將強化與台灣的合作。

公報中首先在地緣政治中提到台灣的關鍵角色,畢竟印太區域有包含中國在內的大規模軍事集結,且目前印太區域在全球軍事費用支出的比例也從2009年的20%,增加到2019年的28%,無論是在南海、東海以及台海皆是軍事熱點區域,亦讓歐洲關注該領域的安全和繁榮;而歐盟在經貿來往方面提及台灣比例更高,歐盟表示,透過與印太夥伴合作,能加強多樣化的貿易關係,以此加強供應鏈韌性及提高經濟復甦,例如在半導體科技產業領域與台灣合作便是重要的投資關係。

在海洋治理的部分,歐盟強調,美國、日本、韓國、台灣皆是漁業環境革新、打擊非法漁業的重要夥伴,尤其在遵守《聯合國海洋法公約》國際法的海洋治理上台灣絕對是不可或缺的夥伴;此外,在促進數位資料保護制度等數位治理方面,歐盟肯定、讚賞包含台灣在內的夥伴已經實行現代資料保護法,這能為區域內的資料安全和自由流動提供良好的好環境。

歐盟於9月16日通過「歐盟印度太平洋地區合作戰略聯合公報,公報中5度提及台灣,不僅強調台灣在各合作領域的重要性,更表示將強化與台灣的合作。(Bloomberg)

無獨有偶,美澳部長級諮商會議(AUSMIN)同樣於9月16日公開美澳部長級諮商聯合聲明,該聲明中不斷強調台灣在印太地區的重要作用,無論是美國還是澳洲,雙方都表示有意加強與台灣的關係,尤其台灣是民主國家的領頭羊,在經貿、民主發展都是美、澳重要的夥伴。此外,聲明中更提及美、澳雙方都支持台灣參與更多國際組織,雙方也承諾,會與台灣在太平洋地區強化捐助方的協調工作。

上述種種皆是歐盟及美、澳持續提升對台關係的舉措,其實,歐洲議會早於今(2021)年4月就已公布「台灣—歐盟政治關係暨合作」報告草案,並於9月1日表決通過,該報告建議將「歐洲經貿辦事處」正名為「歐盟駐台灣辦事處」,並提升關切中國對台灣的軍事施壓。且若單從今年年中來看,歐美各國挺台的措施絕對是有增無減,首先,法國國民議會於6月24日召集181位議員共同連署「支持台灣參與國際組織和多邊合作論壇工作」決議文;7月15日美國眾議院外委會通過「老鷹法案」,呼籲台灣、美國雙方擴大經貿關係、協助駐美代表處正名,以及支持台灣參與國際組織;8月25日,歐洲26國及歐洲議會、加拿大的共同主席與核心成員聯名致函北約領導層,支持立陶宛與台灣發展外交、經貿關係,籲請歐盟力挺立陶宛。

這些力挺台灣的行動,都在在說明了「歐盟同美國、澳洲,準備好要提升對台關係」的強烈企圖,瑞典籍議員魏莫斯也曾表示,在當前面臨的許多挑戰中,台灣一路走來始終如一,是西方各國及國際社群中重要夥伴,讓台灣以觀察員的身分參與世界衛生組織(WHO)、國際民航組織(ICAO)等國際會議、組織與活動,必是當務之急的任務。

無論是現在的台灣政府、外交部以及世界多數國家,都了解頂住來自中國的壓迫有多麼重要,身為台灣人,我們也清楚在中國的欺壓下,這5年來我們還能發展這般亮眼的外交突破,獲得諸多國家的支持真的實屬不易,更值得給予掌聲。反觀統媒、紅媒以及藍營側翼,除了續當中國的哈巴狗外,現在就連台灣外交突破、各國相挺的新聞都不報導了,可謂是「人在台灣心在中共」,落的被全台人民唾棄的下場也是遲早的事。

(曾任國立大學教學助理)

