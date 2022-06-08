自由開講》中東歐對中警戒不足，恐對台海安全誤判

邱志偉

日前位於斯洛伐克的中東歐重要智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）發表了一份2022年全球安全趨勢（GLOBSEC Trends 2022）調查報告，主題為“CEE amid the war in Ukraine ”針對中東歐國家在烏俄戰中立場的變化，進行研究分析。特別的是這份研究，加入中東歐國家對中國的態度分析，尤其是對台灣的地位進行調查。尤其是該智庫在去年10月26日曾邀外交部長吳釗燮發表專題演說，也顯示對台灣的重視。但這份研究報告也顯示出一個嚴重警訊，中東歐國家雖反俄，但卻對中國警戒不足，甚至恐釀成對台海安全形勢的錯判。

這份報告針對圍繞北約的中東歐國家：保加利亞、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克和匈牙利等國進行調查，它們多有個共同特點，就是在冷戰時期多為蘇聯成員國，並多於1990年初完成獨立。因此，這份報告顯示，多數中東歐國家人民都對俄羅斯侵烏行動反感，這可以再次證明普廷的軍事行動，不但沒有讓北約周邊國家試圖與俄羅斯改善關係，反而招致相反後果，這也是給中國一項警訊，若執意犯台，恐招致類似情境。

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中東歐重要智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）發表了一份2022年全球安全趨勢調查報告。該智庫在去年曾邀外交部長吳釗燮發表專題演說，也顯示對台灣的重視。（AFP）

而讓國內媒體特別關注的是，這份報告研究了中東歐國家對台灣是否為一個獨立國家，進行了民意調查。總體來說，有高達四成的人認為，台灣是一個國家，僅有13%的人認為台灣是中國的一部分。若細緻分析來看，捷克有近六成的人認為台灣是獨立國家，愛沙尼亞、立陶宛、斯洛伐克都有4-5成的人認為台灣是獨立國家。即便是保加利亞、羅馬尼亞支持台灣為獨立國家的比例最低，但都還有到三成以上的人認為台灣是獨立國家。且該份報告並未顯示，有三成的人認為台灣是獨立國家。但這是否代表其他人都認為台灣是中國的一部分，有可能只是對兩岸關係不熟，甚至可能根本搞不清楚中國究竟是在何方。這也是這份報告所顯示的另一項重點：就是對中國的警覺不足。

固然多數認為台灣是獨立國家者，同時也都視中國是威脅來源，以捷克來說，有近六成認為台灣是獨立國家，同時就有近五成認為中國威脅來源。但總體的調查來看，卻有61%的國民不認為中國是威脅來源，35%沒有聽過習近平。這一方面代表中國給中東歐人民的印象，和對俄羅斯的理解是有區隔的，同時也代表中東歐國家因為對中國的認識不足，自然不認為中國是威脅來源。

本人可以更進一步推測，可能還有為數不少中東歐國家人民，不認為中國會武力犯台，也未必支持台灣對抗中國的入侵。甚至若追問受訪者，「假使台灣是獨立國家，會遭致中國以武力犯台，是否還支持台灣為獨立國？」恐怕結論會動搖受訪者的答覆意願，這也是未來我國在中東歐國家論述上，所需要加強之處。

以烏克蘭來說，在烏俄戰爭之前，烏克蘭也密切發展和中國的結盟關係，甚至簽署《中華人民共和國和烏克蘭友好合作條約》，其中第五條就是烏克蘭承認台灣是中國一部分、同時中國堅定支持烏克蘭維護領土完整。甚至烏克蘭還出售航母給共軍，讓中國有了首艘航母遼寧號。烏克蘭在締約、軍售的同時，必定不曾料想過，當俄羅斯侵烏時，台灣不但立刻聲援且出資援助烏克蘭，但中國不但沒有提供烏國協助，還給予俄羅斯不少經濟支持。

有此例可知，若對於兩岸關係有清楚認知，對中國和台灣的屬性有夠充足的理解，就不會採取親中遠台的作法。若能夠對中國保持警覺，這將對中東歐國家的安全有更多助益。因為不出售中國軍武，不跟中國有更多合作，中國便無法給予俄羅斯更多支持，這也才會對中東歐國家的安全有更多實際保障。而支持台灣，將會在關鍵時候，獲得台灣支援，兩國關係不但有良性互動，對國家安全則更有助益。

我們希望中東歐國家可以從烏克蘭經驗中獲得借鏡，若對中國警戒不足，不只可能對該國的國安帶來危機。甚至，若錯判了中國的決心，對中共理解不夠充分，把中國與俄羅斯區隔看待，恐還會對中國對台動武野心錯判，對台海安全恐若法做出正確判斷，將帶來區域安全風險。

假使一旦爆發台海衝突，俄羅斯是否會進一步對中東歐國家進行安全威脅，上述風險都值得中東歐國家深思。而針對這些危機相關論述，我們也希望外交部及駐外使館應加強向中東歐人民敘述台灣所面臨的危機、中國威脅以及這些風險對各國安全所可能帶來的嚴峻考驗。

（立法委員）

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