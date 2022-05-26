太平洋島嶼國家》恢復台灣與太平洋島國多邊機制，此其時矣！

2019年後的中國在太平洋島國政策上，已毫不掩飾，王毅的太平洋島國形成，多邊的外長會議，將經貿關係擴展到安全領域，已嚴重侵蝕太平洋島國的自主性，現在，台灣立即與太平洋島國恢復多邊合作機制，此其時矣！

林廷輝／台灣國際法學會副秘書長

2022年5月25日至6月4日，中國外長王毅開啟了太平洋島國之行，5月30日在斐濟舉行中國與太平洋島國外長會議，前後訪問中國在太平洋上的七個邦交國與東帝汶，至於中國另外三個太平洋上的邦交國，包括密克羅尼西亞聯邦（FSM）、庫克群島與紐埃，王毅僅規劃與這三國外長視訊，巧合的是，這三國剛好與美國及紐西蘭存在《自由聯合協定》（Compact of Free Association, COFA），安全事務由美國及紐西蘭分別處理，依據《協議》，倘若要與第三國商議安全議題，必須分別獲得美國及紐西蘭的同意。

不過，王毅此行讓人回憶起，2006年中國前外長李肇星，為了阻止中國在太平洋上的邦交國參加台灣與太平洋友邦發起的「第一屆台灣與太平洋友邦元首高峰會議」，於是，李肇星攜款600萬美元，搭乘專機造訪當時中國在太平洋上八個邦交國。當年的李肇星，仍舊在太平洋上鞏固中國與島國的關係，但今日王毅，在太平洋上卻展現出中國進出第二、第三島鏈的企圖，建構中國在太平洋上的安全環境，競爭對象早非台灣，而是以美、日、澳等三國為主的太平洋爭霸戰。

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王毅的太平洋島國之行，前後將訪問中國在太平洋上的七個邦交國與東帝汶。圖左為索羅門外長。（AP）

《中索安全合作協議》給了中國一劑強心針

5月21日澳洲國會大選，執政黨自由黨與在野黨工黨競選期間相互批判的主題，就是圍繞中國與索羅門群島的安全合作架構，對澳洲兩黨而言，這等於是澳洲對太平洋島國外交工作的失敗，畢竟長期以來，澳洲透過「索羅門群島區域援助團」（The Regional Assistance Mission to Solomon Islands, RAMSI）協助索國重建，任務雖在2017年告一段落，但2021年11月索國境內發生暴動事件，總理蘇嘉瓦瑞仍舊請求澳洲協助，澳洲雖然協調其他國家介入，但對蘇嘉瓦瑞而言，試圖脫離澳洲對索國的政策影響力，就是他出任第四任總理的首要目標。

因此，當澳洲部隊再次出現在索國國土上，即使蘇嘉瓦瑞不願意，但仍必須依據協議規範，穩定索國的社會秩序。但如果同樣的安全領域，交給中國公安部門前來協助，蘇嘉瓦瑞就無須在澳洲的面前低聲下氣，同時在取得重建的資金上，中國能提供的可能比澳洲更多。而當中國與索國達成安全合作架構協議之際，中國看到西方國家措手不及，也無法採取任何有效的反制措施，對蘇嘉瓦瑞的一連串動作，也無法採取有效的制止行動，即使美國白宮印太沙皇坎貝爾（Kurt Campbell）親自到訪索國，最後也只能採用威嚇的方式，要求索國不能提供中國人民解放軍任何軍事設施（包括軍事基地、軍港等），否則美國必然會有回應。

對蘇嘉瓦瑞而言，試圖脫離澳洲對索國的政策影響力，就是他出任第四任總理的首要目標。（AFP）

索國這樣的表態，讓中國吃下了定心丸，也打了一劑強心針，認為太平洋島國是可操控的，於是，接下來在澳洲國會大選後，公開推出了具有挑戰「既有秩序」的太平洋島國計畫。

中國在2012年開始啟動與太平洋島國的多邊研究計畫

過往，中國經營太平洋島國最大目標是要將台灣的邦交國挖光，14個太平洋島國，在2019年9月以前，中國擁有8個邦交國，台灣擁有6個邦交國，如果扣除中國的8個邦交國中，庫克群島與紐埃並非聯合國會員國，在聯合國內的太平洋島國就存在兩岸勢均力敵，形成6票對上6票的局面，這樣的政治關係，也讓台灣得以參與某些太平洋上的區域型組織。

不過，2019年9月索羅門群島與吉里巴斯與中國建交後，局勢產生了重大的翻轉，這要歸因於台灣在2008-2016年馬英九政府執政時，對太平洋島國採取消極經營策略，停止了陳水扁總統時期建立的台灣與太平洋島國多邊機制，畢竟當年並非僅為了鞏固邦交國，而是為了建構多邊機制外，多邊機制與域外國家（包括美、澳、紐、日、歐盟）的連結體系，2006與2007年的兩次峰會，建構了包括政府治理等八項合作計畫，雖然某些計畫在馬英九政府與蔡英文政府相繼延續，但終究欠缺了戰略目標的規劃與企圖。而中國前國務院總理溫家寶出席2006年在斐濟建構的「中國－太平洋島國經濟合作論壇」，其後雖在北京辦理第二次會議，不過，終究由中國商務部主導，刻意避免美、澳、紐產生誤解，但在2012年習近平掌權後，態勢開始轉變。

2012年，中國教育部補助山東聊城大學設立太平洋島國研究中心，其後，廣州中山大學亦跟進，成立大洋洲研究中心，再加上福建時常在福州、平潭、廈門舉行與太平洋島國的部長級會議，包括環境、觀光、經濟與企業人才培育等相關議題，因此，當王毅出訪太平洋島國之際，山東、福建、廣東三省隨即公告「太平洋島國合作清單」，展現十年來的合作成果，而三省當中的廣州，更是中國進出太平洋島國的重要門戶，許多太平洋島國的航班是與廣州白雲機場對接的。

立即恢復台灣與太平洋島國多邊合作機制

蔡英文政府執政後，許多朋友問我，台灣是否應該恢復陳前總統時期的太平洋友邦峰會，不過，鑒於外交政策與兩岸政策的連動，2016年美國仍在歐巴馬執政時期，尚未對中國產生幻滅，當下輕易啟動，恐怕會有反效果。不過，2019年後的中國在太平洋島國政策上，已毫不掩飾，王毅的太平洋島國形成，多邊的外長會議，將經貿關係擴展到安全領域，已嚴重侵蝕太平洋島國的自主性，現在，台灣立即與太平洋島國恢復多邊合作機制，此其時矣！理由如下：

第一，台灣與太平洋島國多邊合作機制，不僅是要鞏固邦交，而是更多協調多邊合作計畫。如果中國在太平洋上拓展的是另一波的獨裁專制模式，台灣應該立即挺身而出，拓展民主模式。例如中國與索國的安全合作架構，將中國公安模式引進索國警政，這會讓索國人民在天網系統下受到監控，讓索國從一個民主國家成為獨裁國家，如果台灣要擔負起國際責任，必須從鄰近的太平洋島國做起。

第二，時空環境改變，過往，台灣推動與太平洋島國計畫時，澳洲基於不諒解，對台灣的相關做法，認為都與兩岸外交競逐有關，但今日澳洲已經發覺到，中國勢力已經進入家門口，解放軍隨時都會陳列在澳洲附近海域，澳洲十多年來對斐濟、萬那杜、索羅門群島、巴布亞紐幾內亞的外交無奈，在澳洲內部批評就是對太平洋島國外交的失敗，已使得澳洲也需要美國的出手幫忙，不過，區域行為者除了美澳之外，日本、紐西蘭、歐盟的法國與英國，更是區域另外幾個重要的行為者，因此，台灣如果恢復與太平洋島國的多邊合作機制，更多域外國家將會參與，並採取共同協調的政策，甚至在域外國家的協助下，某些中國的邦交國也將派員參加。

第三，無需另立平台，運用2019年10月在台北成立的「太平洋對話」機制，將原本美國、澳洲與日本拓展到其他利害相關行為者，除了台灣四個太平洋友邦外，透過美國邀請其他島國參與，例如此次王毅之行，密克羅尼西亞聯邦作為美國《自由聯合協定》的締約方，便不歡迎王毅的到訪，同時發布公開信，反對中國與太平洋島國的公報內容與合作計畫，質疑包括智慧海關系統對島國進出口與相關物品的監控，使島國淪為中國的附庸國，有趣的是，島國14國加上紐澳僅有16國，而密克羅尼西亞聯邦總統卻發送了21國，顯然也包括域外國家。

第四，台灣與太平洋島國的多邊合作計畫一定要落實到島國人民身上，中國對太平洋島國外交是建立在島國政客的利益之上，並沒有太多時間與島國人民互動，更無需談論到尊重，多邊外交計畫中也不會有「溫暖」，其成果也僅淪為宣傳，例如，福建省在說明與太平洋島國合作時，竟從大溪地由波里尼西亞人民以獨木舟溯行至福建平潭，尋找南島語言的發源地，這將笑掉歷史學家與人類學家大牙，但中國這種操作手法，雖然竄改人類歷史，但其目的就是要達到政治效果，因此，台灣與太平洋島國的多邊合作計畫，也無須客氣，政治戰略目標，亦即拓展海洋民主聯盟，就是重啟多邊機制的陽謀。

2008-2022年，台灣對太平洋島國外交採取穩健、保守的態勢，至於美國與澳洲發現中國積極經營太平洋島國之際，中國早已籌畫十年以上，美澳雖然長期與島國的穩固的關係，但那也僅能存在於國對國的對等關係，由於相較太平洋島國來說，美澳是世界強權，至於中國進到這個場域，也是強權之一，這些強權實際上是無法感受到島國，特別是弱勢國家真正需要。而王毅此行後，等於正式宣布中國與域外國家在島國的競逐上，將進入一個劃時代的階段，也就是等同冷戰的競逐模式，當台灣可以適時地伸出合作與友誼之手，維持住第二島鏈與第三島鏈的民主同盟價值，廣大太平洋更是台灣戰略縱深的安全空間，當中國人民解放軍全面出現在太平洋上，台灣的安全更將受到威脅，恢復與太平洋島國的多邊機制，利人又利己，此時不做，更待何時？

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