自由廣場》教廷「兩個中國」政策對台灣的意義

◎ 凃京威

教廷是中華民國（台灣）唯一的歐洲邦交國，雖然教廷的重要性不及於美國、日本、印度等大國。然而，不少學者認為，教廷的外交選擇對中南美洲天主教國家有示範效果，因此，中華民國（台灣）為了保住僅有不多的邦交國，穩固與教廷的邦誼，仍然是重要的外交工作。

一九九七年中共首度提出與教廷建立外交關係的兩個條件，其中一個就是「必須與中華民國（台灣）斷交」。一九九九年教廷首次正面回應，當時教廷代表對國際媒體說，教廷與中共建交的問題「只是搬遷大使館的問題」，言下之意，教廷在兩岸間的外交選擇，並不涉及斷交問題，只是面對「兩個中國政府」教廷要選擇哪個而已，這也是教廷一貫看待兩岸爭端的立場。

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其實，早在一九四○年代教廷與中華民國建交過程，就曾經面對過兩個中國的麻煩。一九四二年教廷選擇與南京汪精衛政府建交，然而同年接受重慶蔣介石政府派任駐教廷公使，教廷在國際間擺平兩個中國的手腕，值得玩味。

一九五○年代以後，教廷也是最早在國際間主張「兩岸分屬兩個中國」的國家。一九六五年教宗保祿六世在聯合國演講，建議聯合國納入中華人民共和國，並同時保有中華民國的會籍及權利，公開表述教廷對「兩個中國」政策的支持。

即便二○○○年國際間一面看好中共崛起，許多國家與中華民國斷交，改與中共建交，教廷也沒有放棄對中華民國（台灣）的外交承諾。直到今日，持續接受中華民國派大使、繼續營運在台北的駐中國大使館（Apostolic Nunciature to China）。

教廷信守對中華民國（台灣）的外交承諾，同時也基於兩個中國政策的立場，開展與中共的雙邊磋商。為回應教廷對台灣的善意，台灣應善待教廷為促進教會合一及教會安全，而與中共積極磋商的努力，共同呼籲中共鬆綁宗教限制，給予人民信仰自由的權利。我們也不應把教廷僅僅視為維護與中南美洲國家邦誼的工具，更應嘗試理解教廷基於基督宗教信仰，而倡議的和平、友愛、人道及生態保育。運用台灣逐漸受到各國重視的外交實力，協助教廷的國際工作日臻完善，也促進我們與教廷的外交關係具體深化。

（作者著有《教廷外交：如何面對分裂與主權爭議國家》等論文，台南市民）

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