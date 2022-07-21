社論》論文門與博士們

近幾年，「論文門」成了選舉攻防的新生事物，連蔡英文總統留學英國的論文也被追究，遑論其它。不過，政治人物的「論文門」，多數出在在職專班，這種教育體系的灰色地帶。此一巧門，為政商人物的學歷鍍一層金，也為政商人物編織關係網絡提供平台，「學術」本來就不是供給面與需求面的焦點。偏偏，這個灰色地帶也要寫論文，以提高所頒、所獲學位的含金量。於是，有些在職專班的論文，往往讀之慘不忍睹，只是沒選舉不知道，出來選舉大家才知道。

林智堅陷入「論文門」，張善政嗆對手要「讀好書」。張善政的學歷，一如國民黨高層，十分光鮮亮麗。政界也存有學位迷思，國民黨特別明顯，這似乎是延續科舉時代的陋習，循級考試只是官場的階梯。他們的眼中，看不起的不只是在職專班，學校排名也會形成一種差序格局。馬英九，哈佛大學司法學博士學位，有人認為他是「人間極品」了。但，學位，除了證明通過某種學術訓練，並不證明獲得學位者的能力，包括他在專業領域的創意。蔣經國，偏愛任用擁有美英博士學位的官員，國民黨頭面人物至今博士滿堂，與此不無關係。

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國民黨高層，學歷證書令人炫目，地方附隨就不一樣了。國民黨的基層，幾乎都是學歷一般，因為上頭對他們的要求，最重要的是多聽話、少思考。奇怪的是，反對國民黨價值的民進黨，走向執政之路以後，也有人樂於此道。殊不知，學位不代表人品操守、專業職能。馬英九博士，沒什麼學術研究成果，反倒是，以總統地位人格謀殺中研院長翁啟惠。官大學問大，政治干預學術；外行領導內行，事務官無用武之地；凡此，對精進治理品質絕非福音。

在正常的學術體系，獲得博士學位應是研究、創新的開始。而在「文憑社會」，博士學位經常是學術的終點。國民黨高層不乏博士，但他們的民主見識、政策視野、行政能力等，未必同等高明。那些博士們，從連戰到朱立倫，對國際趨勢、中國民主、兩岸關係等看法，既背離台灣主流民意，也背離地緣政治。我們不是懷疑他的博士學位，但不得不懷疑他的博士學位對他從事政治有多大的幫助。可見，政治人物要福國利民，增廣知識、見聞、專業等是有必要的，但花時間去從事學術表面工程追求學位，大可不必。

國民黨出了李登輝，堪稱一項奇蹟。這位博士擔任公職，依舊維持吸收新知、思考問題的嚴肅態度，而且，以務實而非抽象理論的角度擬訂政策。可惜的是，李登輝時代以來，教育改革一直無法突破一個盲點，那就是，教育有其局限或終點，每個人在正常學制的時間，必須由自己的需要來決定。學到需要的，需要的學不到，就應該離開學校，在社會、職場、團體、野外學習，以精實個人的創意與競爭力。可惜，不少人被引導到一條老路，將累積學位視為向上提升的唯一道路或終南捷徑，結果就像選舉爆料所凸顯的，學位很多、學問很少，這不是浪費資源、蹉跎光陰嗎？

李眉蓁，林智堅，追求學位向上提升，卻因為「論文門」，妨礙了公眾對其公共事務能力的檢驗。朱立倫，張善政，擁有博士學位，但對黨內溝通都大成問題。而在「論文門」的紛擾下，兩位不見得高明的博士，不約而同流露出學位的傲慢，以為學位就證明了能力、專業、誠信與主流。而當年統治階級重點栽培的博士們，鄙視被統治階層企圖攀比他們的「學位」，恐怕會更加自我感覺高人一等吧。做中學（在實踐中學習），這種民主的教育，已經行之百餘年了，台灣還存在著科舉制度的幽靈。「文憑主義」，輕視技職教育，在自由開放的台灣，真的可以休矣。

「文憑主義」，「論文門」，還折射出台灣普遍存在的弱點，即，缺乏主體自信。由於缺乏主體自信，所以博士們自認有學位胸章，就證明自己是精英。乃至缺乏學位胸章者，也汲汲於鯉躍龍門，為自己的專業成就增光。其實，一個人的充實內涵，來自終身學習與時並進，而非時間停格的一張文憑。要講文憑，有人又認為，國內的文憑不如歐美的文憑。依此推論下去，台灣也只能是個依賴國家，難以建立主體自信。就此而言，「論文門」的真正危機，不僅是遭質疑的作者，而是社會上常見的、劃錯重點的向上提升努力。

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