社論》拋出一條綑龍繩 談數位平台的規範

數位平台巨頭使用媒體內容獲得龐大廣告利益，卻未合理分潤給媒體，嚴重損害媒體業生存權。此一議題在全球引起重視，歐盟、澳洲、加拿大等政府帶頭與平台協商或立法規範，頗有進展，但台灣業者力爭未果，政府也未有積極行動，使媒體的困境無法突破。國內新聞、法律相關學者日前召開記者會疾呼，新聞生態衰退危機已迫在眉睫，行政院應參考澳洲模式，儘速推動媒體與數位平台的相關立法工作；而台灣媒體更應組織具有談判能力的隊伍，與谷歌、臉書等平台展開協商，以維繫台灣的新聞與民主。

台灣開放報禁三十五年，新聞自由突飛猛進，但數位化之後，紙本媒體卻陷入衰敗窘境，在生存線上掙扎。紙本媒體的沒落，重要原因之一乃是媒體廣告由紙本大量湧向數位，不僅紙本的廣告快速萎縮，數位廣告亦由數位平台巨頭壟斷，媒體分潤有限，不足彌補紙本廣告的損失。事實上，整體數位廣告市場由二○一三年的一三六億元增長至二○二一年的五四四億元，成長驚人，卻約有八成由谷歌、臉書所囊括，並未合理分潤給製作新聞內容的媒體，導致報紙財源枯竭，既無法投入更多資源培育人才，而在財務吃緊下，也難以堅持專業與超然立場，使得媒體的質與量，以及所擔負的社會責任與使命，在在遭逢嚴苛考驗。媒體乃公認之第四權，應發揮獨立輿論，揭發弊端，監督政府；一旦獨立的報紙媒體衰微，恐將釀成國安危機。

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而由各國的經驗看來，世界級的數位平台自恃數以億計的用戶及市場影響力，對於實力不對稱的各國媒體，往往態度強硬，不願支付使用新聞內容的費用，因此必須由政府出面，以具體的立法行動，並協同業者組成談判團隊，對數位平台施加強大壓力，才能獲致突破與成果。事實上，許多國家已有成功案例，如澳洲去年訂立「新聞媒體與數位平台強制議價法」，要求跨國平台必須與媒體協商議價；法國今年則是採取「著作鄰接權」，同樣迫使谷歌、臉書就新聞內容使用付費。這些成功的行動，引發加拿大、英國、紐西蘭等效法，迫使兩大平台商簽署付費使用協議。據統計，谷歌及臉書已在全球近二十國付費給千家媒體。可見要求數位平台付費給媒體，已成為全球多數國家的共識，這種舉世大浪潮將是台灣政府、業者與數位平台談判的底氣。然而，政府絕不能再將數位平台付費的問題當成「自由競爭」，要讓市場去解決。臉書的用戶逾二十多億，這個「元宇宙」的人口是世界之最，絕不能不制定相關規範，任由它在市場上進行不對稱的競爭。

其實，數位平台一旦獨大，卻缺乏相關的制約，不僅影響媒體的生存而已。在數位平台上更充斥著假訊息，仇恨言論，以及有心人士、陣營，甚至流氓國家利用演算法、大數據資訊進行政治操弄，干預選舉，都是近年備受詬病的案例。而台灣本身有統獨對立，又有強敵威脅，數位平台更容易成為政治動員的工具。駭客、小粉紅、政黨、政客的鐵粉，不但打造堅不可破的同溫層，同時也以各種假訊息、假帳號，形成虛擬世界的第五縱隊，在各項重大議題、事件與選舉之中進行破壞，衝撞民主的多元、包容的價值。這也讓全球與台灣的民主逐漸展露失序、混亂的一面，促成民粹興起，以及營造專制獨裁的致命吸引力，讓專制國家找到了發揮暗黑力量的最好管道。臉書雖然宣稱建立公正的言論事實審查機制，但以武漢肺炎等成為刪文標準看來，不免令人質疑，其審查機制明顯有意避開中國的禁忌。最近歐盟文件要求，臉書、谷歌、推特等科技公司必須採取措施，打擊其平台上的深偽（deepfake）技術和假帳號問題，顯示歐盟擔憂這些數位平台無法自律，將會破壞社會的多元價值。此外，蘋果執行長庫克直言：「演算法助長了虛假訊息和陰謀論流竄。」而臉書前產品經理也揭露多項內部文件，證實「演算法助長仇恨」。由此看來，對數位平台的規範，第一層次是媒體的議價；但最根本的卻是攸關民主存續的大議題，也就是必須以民主、自由、人權的終極價值，制定數位平台的規範，以確保民主政治的運作。

數位平台是一種全新的產業與技術，其壟斷市場與滲入民眾生活的程度，是過去難以想像的。它為全球化與資訊快速流通提供了利器；然而，若是缺乏有效的規範，不但會終結獨立、超然的媒體生態，更會成為散播仇恨、製造對立、分裂族群，甚至操弄選舉，衝擊民主體制與價值的惡魔。故而學者將數位平台付費議題視為國安危機，絕非危言聳聽；數位平台付費議題的解決只是一個開端，如何更好的規範數位平台的運作與市場行為，防止其為野心家所利用，造成人權受害、社會混亂、國家動盪，那才是政府最應重視的優先議題。總之，數位平台是不是惡龍，仍未知，但準備一條綑龍繩是必要的。

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