社論》「愛情摩天輪」隨風而逝

國民黨徵召柯志恩參選高雄市長，柯說她的政策不會有「愛情摩天輪」。有韓粉批評她：切割韓國瑜與深藍的基層。這個插曲，與其說令人想到韓國瑜，不如說令人感到二○一八距離現在真的非常遙遠了。遙遠，不僅是台灣的變化，世界的變化更大。雖只短短四年，還有多少人記得滷肉飯、礦泉水、「愛情摩天輪」？提名不久，柯志恩、林智堅同遭論文疑似抄襲爭議，年底選舉的火藥味開始刺鼻了。不必懷疑，短兵相接的現場激情，將把二○二二與二○一八拉得更遠。

今年地方選舉，許多人看到的是，對兩年後的大選連動。前瞻未來，不妨回顧二○一八到二○二二，這四年來台灣與世界發生了什麼事情，以掌握二○二四的未來紀事。二○一八，韓流橫掃台灣，如今，韓國瑜已非政壇關鍵字。也許，韓國瑜還是原來的韓國瑜，只不過，兩岸、印太、國際的風雲變幻無常，令公共論壇不再需要提到這位四年前的弄潮兒。暴起暴落，政壇也不是僅此一例。

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韓流，星星之火燒出燎原之勢，似乎不是韓國瑜有天縱英明，而是小英號惡水行舟有以致之。公教年金改革激起既得利益反彈，十大公投轟炸由之引爆的戰場。一時之間，天怒人怨，小英號差一點陰溝裡翻船，綠營大老公開婉勸她不要尋求連任，從而二○二○有蔡賴提名之爭。但小英號福星高照，韓國瑜當選高雄市長後的一中表態，習近平冒進提出的一國兩制台灣方案，加上香港佔中、反送中浪潮，以及規模更大的美中貿易戰，宛如韓流衝擊小英號的避震器。二○二○大選，蔡賴配雨過天青。二○二○，六月六日斷腸時，韓國瑜直攻大位重挫後，高雄市長也遭罷免。二○一八驚魂記，就此劇終。

但，二○一八仍留下了目前藍綠白的板塊構造。侯友宜與韓流保持距離，至今維持在行情高檔。柯文哲受韓流擠壓，向下修正的行情還沒休止。在韓流滔滔下存活的綠營首長，林右昌、鄭文燦、林智堅、黃偉哲、潘孟安及補選達陣的陳其邁，政治份量與日俱增。而部分搭上二○一八列車的藍營首長，則將面對退潮後的檢驗。柯文哲，人氣大不如前，經過二○二○郭台銘的折騰，依舊自我感覺「不選總統才是新聞」。他的政治前途，最近的考驗應是黃珊珊年底的成敗。

更大的因素，在台灣外部。二○二○大選揭曉不久，源自中國武漢的新冠疫情蔓延，全球主要國家哀鴻遍野，台灣則防疫得宜備受矚目。在美中衝突升溫之際，民主防疫典範、可信賴的供應鏈、印太民主領頭羊，台灣以全新的姿態吸引國際鎂光燈。正因如此，也招來中國眼睛容不了沙粒的武力脅迫，至今未歇。二○二○，七一前夕，北京趁各國忙於疫情，火速通過香港國安法，強力完成二次回歸。當年十一月，忽略防疫導致美國深陷疫情的川普，連任失敗。不過，拜登延續了川普揭幕的對中戰略競爭，倒是美台關係持續升級、更加緊密，這也讓北京的脅迫台灣動作越來越大。不同於川普的美國優先，拜登改採與盟友團結抗中，其對台灣的戰略模糊也朝清晰化方向掀蓋。

中國，則確立了戰狼總路線，美中關係愈趨緊張。二月四日，藉北京冬奧平台，習近平、普廷發布中俄聯合聲明，揚言兩國「友好沒有止境，合作沒有禁區」。二十天後，普廷揮軍入侵烏克蘭，戰爭僵持至今。烏克蘭危機，歐美民主陣營由分而合。除了挺烏抗俄、制裁莫斯科，他們同時把目光投注在台灣，警告習近平別想在台灣複製普廷盲動。然而，北京企圖改變東海、台海、南海現狀的野心並未受阻，近日對澳洲、加拿大軍機的不安全接觸，以及中俄數度聯合軍事行動，遑論悍稱台灣海峽非國際水域，凡此習近平鋪陳三連任的前奏，中俄聯手打造專制集團的背景，勢將影響烏俄戰爭後的國際棋盤。

外部條件的劇變，正在模塑台灣的內部心態。二○一八，儼然成了回不去的時代。去年一二一八，國民黨支持的四大公投全軍覆沒，其與二○一八的十大公投結果大相逕庭，客觀動態影響主觀認知的消長，值得深思。即將到來的地方選舉，以及二○二四總統、國會大選，外部更大的激盪作用在所難免，志在選舉者不可不查。有心問鼎二○二四大位者，尤不能不對國際越來越感焦慮之台海危機未雨綢繆。

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