社論》清晰 模糊 理性 賭性

俄侵烏膠著將屆三個月，北京也忙著化被動為主動。歐中關係受到波及，北京穩住亞太、因應印太戰略的軍事外交動作不斷。南海的三個島礁已經軍事化，而且建築工事仍在進行中。海警船進入釣魚台周邊海域，喧賓奪主成為常態。本月以來，共軍遼寧艦編隊持續在太平洋演練。而共軍間諜船海王星號一直在澳洲西海岸游弋。王毅近日可能至索羅門正式簽署安全合作協議。看來，普廷有普廷的戰場，習近平有習近平的戰場。

另一方面，上週的G7外長會議，重申台海和平穩定的重要性。十二日美國與東協在華盛頓舉行峰會後，拜登將於二十日出訪韓國、日本。在此之前，美國國務院官網更新美台關係現況，刪除「不支持台灣獨立」、「台灣是中國的一部分」等，北京立即跳腳自不在話下。反倒是，白宮印太事務協調官康貝爾也出面強調：美國一中政策不變，不支持台灣獨立是美方長期立場。一年前，他也宣稱：美國不應明確承諾捍衛台灣，所謂戰略清晰有重大缺點。

請繼續往下閱讀...

所謂的模糊策略，假使對手越理性可能越有效，若對手賭性越強則越可能有反效果。遠在烏克蘭現場，拜登軍援經援挺烏、制裁俄羅斯，同時亦稱美軍絕對不會去烏克蘭作戰，亦未表態支持烏克蘭加入北約。千金難買早知道，結果普廷賭性大發。如今，華府言必稱烏克蘭與台灣不同，但仍堅信模糊是有效的策略。只不過，習近平比較接近理性、賭性的哪一端，封城清零是理性或賭性使然，不可不察。

多年來，北京與協力者總稱，華府只想把台灣當棋子，這種論述流傳坊間，何以致之？香港、阿富汗、烏克蘭，都揚起這種認知戰，孰令致之？三月初，美國前國務卿龐皮歐訪台時直言：美國政府應改變五十年來的政策模糊，外交承認中華民國台灣為主權獨立的國家，不應該再閃躲。他說：這無關台灣獨立，因為這是一個明確、且已存在的事實。美國的對台政策，究其實亦非一成不變。從一九四九下半年白皮書、一九五○初杜魯門聲明「不介入台灣海峽爭端」，到一九五○年中、韓戰後拋出台灣地位未定論，一九七一聯合國二七五八號決議前，華府運作兩個中國、一中一台。凡此在在顯示，自縛手腳不是華府的作風。但，一九七二上海公報以來，北京的一中原則，彷彿成了緊箍咒，制約著華府的對台政策。康貝爾說：「一中政策仍發揮作用」，一語道盡北京在台海自以為是的優勢。而這種優勢，卻是華府免費奉送的！

本週的拜登首訪亞洲，九名共和黨籍眾議員致函呼籲拜登考慮訪問台灣。他們說：美國當前政策並未要求總統與其他民選領袖對話前，須徵求北京同意。說來諷刺，在這方面，白宮總是在北京的情緒勒索下自我檢查！上週五，拜登簽署法案，協助台灣恢復世衛觀察員的地位。在這方面，華府算是最挺台灣了，但思考的邊界似乎就是每年大會（WHA）的觀察員，還談不上協助台灣成為世衛（WHO）成員。「一中」魔咒綁住美國，此僅冰山一角而已。

美中對台灣主權各執一詞，共同之處在於，兩者迄今不承認台灣為主權國家。這便產生一種奇觀：北京的片面幻想，竟然可以讓國際社會隨它的意志為轉移！參與世衛組織，即使在新冠疫情期間，西方支持台灣的雷聲大，對決場面雨點小，就是由之而來的畫面。在國際組織戰場，北京都玩得不亦樂乎了，其對台海豈不更加躍躍欲試？印太戰略夥伴云乎哉，斬釘截鐵的安全承諾，且將不正常的國際關係扶正，才能驅使覬覦台灣、挑戰規則者，以理性取代賭性進行決策。

東海，台海，南海，南太平洋，充滿中國陰影，且牽一髮而動全身。台灣，面臨北京以武力脅迫台灣隸屬中國，華府仍以口頭重申堅若磐石為主，謹慎避免刺激北京神經。模糊策略，如果用來掩護戰略挺進，不失為高招。但當北京亮刀亮槍舉止日增，還訴諸模稜兩可之言行，恐怕制敵不足、反而壯敵，風險危如累卵。吾人但願，一旦習近平對台軍事冒進，美國與民主盟友有足夠的反制工具，一開始便擋住骨牌效應。然而，讓敵方清晰了解到紅線不可侵犯，才是以最低成本確保和平之道。台海，只是變數之一。烏克蘭則是前車之鑒，若未能及早在強國夢高風險區清晰示警，重蹈誘惑普廷賭一把之覆轍，全球不知道又將付出何等代價。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法