社論》悼念台灣最好的朋友 日本前首相安倍晉三

最挺台灣的日本前首相安倍晉三上週五在輔選行程中，不幸遭到槍殺身亡，震驚全世界。全球重要領袖，包括西方世界、甚至敵對陣營都致上哀悼之詞。特別的是，這些悼詞多數不是外交詞令，而是流露出朋友之間的不捨與感念，凸顯安倍不但是日本戰後最重要的領導人，其關涉的議題也超過日本自身的利益，涉及國際與區域和平、安全與繁榮，因此贏得國際政治領袖的敬重與肯定。安倍的過世，不但衝擊日本政壇，更是自由世界、尤其台灣難以彌補的損失 。

戰後的日本經濟發展快速，「日本第一」幾乎成為全球顯學，卻在顛峰時泡沫破滅，一夕之間絢爛歸於平淡，經濟陷入失落的低谷。此外，亞洲四小龍，尤其中國的崛起，對日本形成經濟與軍事的挑戰。這種奇特又有巨大落差的發展經驗，形成了日本政治人物扭曲式的政治性格。特別是對於中國，日本政治人物顯然懷抱發動侵略戰爭的贖罪心態，於是往往有如小媳婦般百般承歡，被中國予取予求，造成一種過度傾斜的畸形交往模式。而戰後出生的安倍顯然不具有如此的原罪心理，可以揮去多數日本政治人物心中的中國陰霾，促使日本人在國際社會上重新找回自信，成為一股正向良善的力量；這樣人物的出現，終於在沉悶的日本捲起千堆雪。而在後安倍時代，吾人更應珍視他的重要政治遺產。一是，射出被稱為「安倍經濟學」的「三支箭」，力圖挽救低迷的日本經濟。二是，強化日本的安全與美日關係，增加自衛隊與國防預算，推動修憲，推動日本參與國際事務。因此在國際間縱橫捭闔，與西方結盟，關注台海和平，與中國抗衡。

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安倍是戰後出生的第一位首相，目睹日本由戰爭的廢墟中重建，創造三、四十年的無比風華，以及經濟泡沫破滅後的蕭索。此種由顛峰掉入深谷的失落之感，想必英年的安倍必然感慨良多，乃成為他在二○一三年推出「安倍三箭」及二○一五年「新三箭」的宏圖所在。三箭即貨幣寬鬆、財政刺激、結構改革；新三箭旨在強化強大經濟、育兒支援和社會保障政策。兩者皆在促成日本經濟再起。此種構想固然宏大，可惜日本經濟沉痾已深，通縮不僅是一種經濟現象、生活現狀，恐已內化為行為模式的基因。導致任何刺激政策仍然無法改變日本人的消費行為，對於解決經濟困局可謂無力回天。令人玩味的是，在安倍過世之際，美國前財政部長桑默斯卻為文盛讚「安倍經濟學」，藉由結構性改革對抗長年通貨緊縮，將被銘記為激進且成功的宏觀經濟戰略再設計。他並預測全球已開發國家將研究安倍經濟學的遺緒。如此看來，「安倍經濟學」顯然還未到蓋棺論定的時候。

而安倍最重要的政治遺產則是帶領日本走出保守自閉的狀態，積極參與國際事務，尤其是與日本有關的安全議題。安倍的作法可由兩方面來談。一者是個人的積極與手腕，安倍任內出訪的國家據說超過之前所有首相的總和，乃得以與很多世界級政治人物建立深厚的情誼。而他與李登輝的忘年之交，惺惺相惜，更是一種情義之交，令人印象深刻。再者，他推動日本走出孤立狀態，是建立在一套完整的地緣政治與經濟的架構之上。重要步驟則是︰先將亞太區域的概念擴大為印太區域。安倍在二○一六年倡議「自由開放的印度─太平洋」，因應中國不斷在東海、台海、南海擴張。「印太」概念後來普獲各國採納，尤其，美國前總統川普、現任總統拜登更是言必稱「印太」。拜登甚至提出「印太經濟架構」的區域經濟整合，以補足地緣政治之不足。此外，日本在川普退出TPP之後更挺身而出，承擔籌組CPTPP的重責大任。尤要者，擴大美日安保，明確將台灣包含在內，加上美日印澳「四方安全對話」（QUAD）的建立，可謂組成完整的區域性經濟與安全的架構，以對抗紅色中國對民主世界的威脅。

安倍離世，台灣人尤其感懷良深，安倍一反過去日本政治人物親中、懼中，對中國畏畏縮縮，不敢公開挺台的病態性格，強力而公開支持台灣。他挺台的立場始終如一，不僅對亦師亦友的李登輝尊崇有加，即使二○○七年下台後訪台，遭到馬政府的屈辱性對待，仍對馬英九表示：「日本與美國一樣，如果中國攻擊台灣，日本不會不管。」如今安倍遭逢不幸，很多台灣人心中浮現的第一句話，就是安倍所說的「台灣有事就是日本有事，就是美日同盟有事」，以及安倍與台灣鳳梨合照為台灣加油的照片。如此的深厚情義，讓台灣人對於安倍的離世，痛徹心扉，無比懷念。

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