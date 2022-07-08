社論》民主選舉不是中共的練兵場

國內某統派團體的會長及秘書長涉嫌收受中共國台辦資助，在台發展組織及攻擊民主人士，被依違反國家安全法查辦。該會會長已於去年染疫病逝，其秘書長滯中未歸被通緝。但在潛逃出境前，曾向我方檢調供出會長在生前是如何收受國台辦及中國各省台辦經費，並吸收中配加入組織等內幕，該位秘書長還曾參選台北市議員。中共利用我們的民主，滲入社會階層，並策動參選，此為明顯案例，但還屬冰山一角。台灣今年底將舉行九合一選舉，主要政黨陸續提名，選情逐漸炒熱，中共介選亦蠢蠢欲動。

事實上，這個被認定是挺共的激進團體，常在街頭揮舞五星旗與播放中華人民共和國國歌，並配合中共外宣，攻訐遭北京貼上政治標籤的團體與人士。香港民運人士來台，該團體曾暴力襲擊。最近還將矛頭對向友台國家駐台使館。上月日本傳出將派防衛省官員進駐日本台灣交流協會，駐台的交流協會即成中國眼中釘，北京官員先言詞恫嚇，中媒再點名醜化，不到兩天，這些統派團體即在交流協會前演出「抗議」。我國安人士形容這有如「三部曲」亂台模式，堪稱最公開的第五縱隊。他們憑恃的，除中共為靠山，我們民主開放的制度保障，反倒成為他們破壞民主的練兵場。

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國安專家認為，這類統派團體的立場與動作都過於鮮明，未必是中共主要工具。北京針對「天然獨」，曾提加強「一代一線」統戰工作。對「青年一代」與「基層一線」，拉高利誘，以利進一步佈建。針對年底選舉，相關部門評估對岸很可能策動年輕人以小黨或無黨籍投入年底的村里長選舉，標榜「素人參選」，刻意不掛政黨招牌，以掩人耳目。檯面上看，不同於統派團體推派的紅統候選人，重新包裝以投傳媒所好。而縣市長與議員的選舉，則製造錯假消息干擾選舉，扶植親中候選人當選。相較於總統或立委選舉，外界較聚焦兩岸外交等大議題，地方選舉因縣市或選區各自選戰，這也給了中共更多的運用空間。二○一八年台灣地方選舉，北京操兵已有相當進展。地方選舉絕對比中央層級好操弄，今年的九合一大選，中共更不會「缺席」。

美國前國務卿龐皮歐四日在倫敦出席智庫座談會時表示，他擔憂中國利用政治統戰宣傳攻勢，無需出兵就成功削弱台灣主權，「這是台灣最大的風險」。他具體提到，重點不是中國海軍入侵及陸戰隊登陸台灣，而是中國以類似拿下香港的方式，「一旦掌控政權」，讓台灣事實上成為中國的一部分，幾年後台灣的主權就會被削弱。龐皮歐警示，確實是我們的危機。香港一國兩制雖被台灣人民所否定，但中共如何一步步滲透香港，包括先影響商界與媒體，營造有利輿論，再介入以人際脈絡為主的區議會等基層選舉。這套模式，我們並不陌生。中共早已發動對台攻勢，民主選舉，更是其鎖定的目標。

最近，北京無預警升高對台灣的經濟脅迫，先以禁藥殘留為由，禁止台灣石斑魚進口。接著，在未拿出任何科學憑證，又稱在白帶魚、竹筴魚及芒果包裝上驗出武肺病毒，除了激化台灣官民內部矛盾，打擊民進黨政府，還藉此污衊台灣疫情嚴峻，到處都有病毒。值得注意的是，澳門、香港特區政府也接續參與打擊正常的貿易活動，指控我輸入芒果有病毒而逕自銷毀。港澳是政治表態，凸顯北京不讓其有自主空間，中港澳須齊步走。中國對台已「戰略清晰」，港澳也都歸隊一中，再無兩制。但我們到現在還以港澳條例為處理架構，區別對待中國與港澳，這對維護國家安全是否造成破口，值得深思。

外媒報導，美國國家反情報與安全中心發布警示，美中關係緊張，中國積極且提高遊說，加快鎖定影響美國各州、地方和商界領袖，動作「變更積極、滲透更深」。目標是在美國推展有利於中國的政策，減少北京對台政策、西藏與新疆地區人權與其他議題引發的批評聲浪。我們由此看到，先滲透地方、外圈，進而影響中央決策，這是北京對付民主國家的慣用伎倆。台灣是其瞄準的對象。而這外部威脅，更真確說，這威脅、這敵人早「已在國內」。今年雖屬「地方」選舉，但絕無法狹隘視之。因為北京正將其當作重要操兵，檢視干預成敗，甚至牽動與美國較勁的區域競爭關係。民眾要警惕，政府更應積極防處，要用更大反介選力度進行反制。

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