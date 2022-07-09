自由廣場》慟悼安倍 台灣摯友

◎ 王輝生

安倍前首相在如火如荼的參議院選戰中，親赴奈良助選，竟遭槍擊，不幸身亡。惡噩震驚全球。這位力挺台灣不遺餘力的日本前首相，想必讓台灣人留下綿綿的哀思及敬意。

一門三宰相的安倍家族，從外祖父岸信介、外叔公佐藤榮作及父親安倍晉太郎前外相，都是台灣的誠摯友人。安倍本人堪稱是日本政界的傳奇人物。二○○六年初任首相，時年五十二歲，是日本戰後最年輕的首相，及戰後出生者的第一位首相；他也是平成時代以來，二度拜相的唯一政治家。首相在位期間三一八八天，在日本更是史無前例。

請繼續往下閱讀...

二○一一年東日本大地震，重創日本，當時執政的民主黨，手足失措，種種荒腔走板的行徑，罄竹難書，累積的民怨，終於在一年後，傾洩而出。在大地震滿一周年的感恩追悼會上，當唱名感謝各捐贈國時，獨漏台灣，而且，身為最大捐贈國的台灣代表卻未能列席上台獻花。日本輿論譁然，當時的野田首相被迫公開道歉。九個月後，師承李登輝的安倍引領風騷，捲土重來，再度重登首相寶座。

上任後，大打「安倍三支箭」的經濟牌，有如一灘死水的日本經濟，竟然起死回生，訪日觀光人潮也由每年數百萬暴增到二○一九年的三千多萬人次。外交上，親美挺台，「首相外交」足跡踏遍近百個國家。而且，不計毀譽地改善日台關係，與台灣的前後任總統，惺惺相惜，視李如師、親蔡如友。卸任後，更是念茲在茲，以維護台海安定為己任。

去年安倍首提「台灣有事＝日本有事＝日美同盟有事」的概念，今年四月又鍥而不捨地投稿《洛杉磯時報》，直言美國對台「戰略模糊的政策已經過時」。五月，美國總統拜登終於在日本與岸田會談後，公開肯定。安倍唱、拜登和、岸田隨的對台政策，儼然成形。

本月十日的日本參議院大選，攸關執政黨能否掌握修憲門檻的席次，也是岸田內閣上任以來的重大考驗，在此關鍵時刻，安倍的犧牲勢必衝擊選情。

九月，日中建交五十周年。去年十月，習近平在電賀岸田首相當選時，就期盼在日中建交滿五十周年時能「重溫初心」「共同迎接這一重要歷史節點」。只因，俄烏開戰，美中交惡，加上安倍合縱連橫，成功地串連台、日、美新關係，觸及中方的敏感神經，使岸田新政府左右為難。如今，安倍遽然離世，失去影武者的所謂「安規岸隨」恐將成昨日黃花？

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長，京都大學醫學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法