自由廣場》踏實外交之「勢不可使盡」

蔡英文、賴清德的示範

◎ 陳永昌

二○一五年十月上旬，蔡英文以民進黨提名總統參選人身份赴日訪問，行程由已故前首相安倍晉三胞弟眾議員岸信夫一手安排，在他全程陪同下前往故鄉山口縣參訪。翌日返回東京後，日本主流媒體紛紛報導：「安倍首相與蔡英文極密會談」！

當天是蔡英文訪日第三天，中午在首都東急飯店與日本台灣交流協會會長大橋光夫餐敘，同一時間，安倍也抵達這家位於首相官邸附近的飯店，與岸信夫、山口縣知事村岡嗣政、山口縣議會議長畑原基成共進午餐，巧合的是，這三人正是前一天在山口縣接待蔡英文的東道主。再加上同年七月下旬已故前總統李登輝訪日期間也下榻同一家飯店，當時便傳出李登輝與安倍晉三相約共進早餐說法。種種蛛絲馬跡佐證蔡英文與安倍晉三密會並非空穴來風。

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消息傳開後，日本官方否認兩人見面，接近安倍人士的非官方說法則是「無法證實」，即便兩人見過面，雙方也會「堅決否認」；因此，蔡英文與民進黨雙雙否認。當時距離總統大選投票日不到一百天，是蔡英文繼五六月間訪問美國後又一重要國際曝光機會，光是隨行採訪的台日媒體記者就超過四十人。除了向旅日台僑演說募款外，目的無非是為選情造勢加分，展現在日本政壇的人脈與交涉能力。既然如此，當然是越高調越能達到拉抬選情正面效果，但是，無論是事前事後都不讓從中協助安排的日本友人困擾，蔡英文本人或民進黨不曾拿會面一事大做文章！

蔡英文的謹慎自持，獲得日本方面肯定與信賴。蔡英文返台後，岸信夫接受《自由時報》專訪指出：蔡英文作風穩健，若勝選執政，台灣不會「天搖地動」。後來蔡英文勝選，岸信夫接受日本媒體專訪時再次強調：蔡英文務實且冷靜思考，絕不會過度刺激中國。不急於兌現濫用美、日主要國家善意與支持，更不會「出口轉內銷」，為內政需求膨脹誇大外交進展，即是蔡英文政府一貫「踏實外交」具體內涵。

副總統賴清德出席安倍晉三家祭，駐日代表謝長廷事後還原幕後過程時寫道：賴清德表現誠懇、自制、低調，是位成熟的政治人物。悼祭是以家屬為中心，家屬視賴清德為親友而享有優遇與特典，但賴清德深知「勢不能使盡」道理，十分自制，以免造成有關單位困擾。

禪語謂：「勢不可使盡，使盡則禍必至；話不可說盡，說盡則人必易」。蔡英文與賴清德以身作則，都做了非常好的示範；兩國高層高度互信再配合上民間善的循環，台日過去六年來友好親善與日俱增，相信不會因為安倍晉三驟逝而倒退。

（作者為企業專業經理人）

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