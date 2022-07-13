胡，怎麼說》台灣副總統賴清德赴日弔唁安倍先生，當然代表台灣！

胡文輝

台灣副總統賴清德赴日本弔唁不幸遇刺身亡的前首相安倍先生，他當然代表台灣、也代表蔡英文總統！台灣副總統賴清德，行不改姓、坐不改名，無論在台灣、在日本、在國際，現在他的身份都是台灣副總統。

本來，如由蔡英文總統親自赴日弔唁安倍，誰曰不宜？不過，為了避免「瘋動軍武、驚動邪教」之事發生，由賴副總統以不說是特使、不說是代表，但實質身份則當然代表台灣及蔡總統，這可說是台、日之間相當具智慧的安排。

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台灣副總統賴清德赴日本弔唁不幸遇刺身亡的前首相安倍先生，當然代表台灣、也代表蔡英文總統！（路透社）

「台灣有事就是日本有事！」安倍晉三先生洞燭機先，引據美日安保條約的「週邊有事」精神，把台灣的事與日本的事等同，有形無形的把台灣納入美日同盟體系。這裡的「事」，當然不是閒事、小事、內部事，而是事關國家存亡的死生大事，如外敵入侵、軍武襲擊等等。

在中國軍事迅速擴張、霸權崛起、大肆威脅四鄰之際，台灣身處抗中第一線，感受的武迫壓力最直接而深刻。而台灣若不幸失守、陷落在一黨專政統治中國的中共政權之手，日本也將岌岌可危，恐怕會成為第二張骨牌。安倍晉三先生的高瞻遠矚在此，多年前就以台日命運共同體精神，想方設法把台灣納入美日聯盟，並以更大的格局倡議印太戰略，做為「預防性防禦」，從預防台灣有事、預防日本有事、預防東亞及印太大區域有事。

安倍先生生前把台灣有事，看做日本有事，更看做他自己的事，幫助台灣就是幫助日本、就是幫助美日及印太各國，能看透世局之變的，當然不只安倍一人，但他具有影響力、身份地位，可以實際推動，他在能力所及之處，莫不盡心盡力協助台灣。就以大家最熟悉的COVID-19（武漢肺炎）侵襲台灣，台灣當時急需疫苗卻遭杯葛封鎖而訂貨困難，最缺疫苗時又被有心人士及政治勢力炒作「要疫苗」，到幾乎要捉狂之際，在安倍先生奔走協調之下，日本即刻救援，390萬劑AZ疫苗陸續從日本空運來台，紓解台灣缺疫苗的燃眉之急。這只是他把台灣的事當做自己的事，實質提供協助解決台灣難題中的一項而已。

安倍先生生前把台灣有事，看做日本有事，更看做他自己的事，幫助台灣就是幫助日本、就是幫助美日及印太各國，因此，他在能力所及之處，莫不盡心盡力協助台灣。（美聯社）

惠台、助台，都不是像某國某些人那樣嘴巴說有幾條、幾項而已，而是要實際做到，安倍協助台灣，知道的人都感激在心。人要有感情、國須有道理，賴清德副總統赴日弔唁安倍先生，當然代表台灣、代表蔡英文總統，台灣為安倍逝世下半旗致哀，台灣很多很多人為他哀悼、向他致敬，都符合人之感情、國之道理、以及對曾經幫助我們及我們的國的人逝世行最敬的哀禮，。所有向安倍先生之逝致哀致敬的舉措，都在情、理之中，也都符合禮字，賴清德副總統赴日弔唁，正是一項理性思慮安排下的感恩致哀之旅，圓滿完成任務。

目前看到對安倍遇刺身亡、賴副總統赴日弔唁安倍、台灣下半旗致哀等，惡口惡言批評謾罵，最爛而無格的，一方面是中國的小粉紅、一方是台灣的深藍轉紅政媒嘴，中國的小粉紅竟對安倍遇刺身亡高調「慶祝」，中共當年沒抗日、只會篡奪國民黨抗日之功，拿下中國政權後卻長期煽動反日反到走火入魔，才會出現這種簡直連人性都沒了的獸心心態；台灣的鐵桿深藍也在暗爽，呼應中國小粉紅的無恥爛言，並藉反對下半旗、譏諷賴副總統赴日弔唁等，表現出人性之劣，更自外於台灣，仍活在80年前的抗日仇日恨的假相中。

台灣為安倍逝世下半旗致哀，台灣很多很多人為他哀悼、向他致敬，都符合人之感情、國之道理、以及對曾經幫助我們及我們的國的人逝世行最敬的哀禮。（路透社）

中國政府、中國國民黨的官方反應，則算是正常，沒被那些極端主義、偏狹、危險、毒心、惡客們牽著鼻子走。中國官方該弔唁的至少也都做了，它一定會抗議賴副赴日、一定會再次貶損台灣沒副總統、警告台灣以什麼謀獨不會得逞云云，它一定都不意外的會罵出來，台灣只能不接受它那一套，還能說什麼；中國國民黨中央這次則抗拒深藍壓力，弔唁、支持下半旗一個都沒少，看的出來是努力往台灣多數民意靠攏，但也看的出深藍包袱的沉重，也重重拖累了國民黨，從而拖累台灣。

相較官方正常表現，中國小粉紅及台灣的中國黨深藍到紅的那一卦，實在都太反常，反常為妖，當他們的惡口齊出，簡直就是群妖畢集、妖氣森森！

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