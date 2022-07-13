社論》唇齒相依 兄弟之邦

從影響地緣政治的要角，忽焉成了歷史性人物。來自各國的惋惜、讚譽，折射出當今民主世界，缺乏像安倍晉三那般，具有戰略引導力的領袖。安倍不在場，未來的印太何種光景，令人懸念。週日的參議院選舉，執政黨自民黨單獨過半，修憲勢力超過三分之二門檻，則予人可以樂觀的預期。賴清德副總統抵日，前往安倍自宅弔唁，並受邀參加昨日家祭。後安倍時代，岸田政府的起手式，台日關係仍在安倍路線行進。

安倍惡耗傳出，白宮聲明：安倍與美國兩黨總統合作，加深了我們兩國之間的聯盟，並提出了自由開放的印度─太平洋的共同願景。深陷烏克蘭戰場，普廷也向安倍夫人致意：一個罪犯的手，扼殺了一位長期領導日本政府，並為發展兩國友好關係做出許多貢獻的傑出政治家。央視報導，習近平親自致電岸田文雄，表達震驚並向安倍家屬及日本民眾致以慰問。

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中國的反應，不無兩手意味。網路上，充滿仇日心態的幸災樂禍。官方則同稱：安倍前首相曾經為推動中日關係改善發展做出過貢獻。至於中國網友的負面評論，外交部發言人「不予置評」。放任網路謾罵，政府直接對話岸田文雄，弦外之音就是寄望岸田切割安倍，推動中日關係改善。這跟普廷期望，日俄關係在後安倍時代獲得改善，有點異曲同工。

近年來，安倍不論首相在不在其位，都堅持普世價值、國際秩序，跟普廷、習近平想得不一樣。尤其是，北京的一中原則難以為繼，安倍主導美日安保延伸到台海周邊事態，「台灣有事等同日本有事，以及日美同盟有事」。安倍力挺台灣抗中，看不到的比鳳梨、疫苗更多。在此之前，二○一一，三一一，日本東北地方規模九．一強震、海嘯、核災，台灣捐款七十億元新台幣以上，居世界各國之冠。

台日曾屬一國，而今唇齒相依，尤其三十多年來，共同面對中國挑戰，兄弟之邦患難相持。日本與台灣，各有國家正常化進程，且有來自中國的不同攔阻。不難想像，耽延日本成為正常國家，永遠處於二等國家地位，亞洲便唯有中國獨霸。而所謂台灣是中國的一部份，亦令台灣的民主活力難與日本共振、輻射亞洲。台日兄弟合力，本可促進亞洲民主富裕，可惜籠罩於中共黨國專制幽靈，有志難伸。於是，專制霸權獨佔鰲頭，致使亞洲民主化舉步維艱，而專制中國勢力擴張，助長全球威權主義再起。

二○二○，源自中國武漢的新冠疫情禍害全球，台灣第一時間因應得宜倖免劫難，成為民主防疫典範。四個多月前，俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲老牌民主大國的反應，不及中東北歐小國義利之辨。可見，世局複雜變化，小國地緣政治神經敏銳，表現未必輸於大國。台灣走出中國陰影，展現主體參與國際事務，貢獻定可傲視專制大國。日本邁向正常國家，對重振國際民主聲勢，定當貢獻匪淺。當然，北京亦加強防堵其內部之民主萌芽。

從台灣來看安倍，遂有另一種想像。透過李登輝延伸到安倍，正可考掘民主逆襲專制的亞洲系譜。李登輝推動民主化、本土化，對北京與國際展示「台灣的主張」，一路走來困於對岸和統、武統之霸道。在地緣政治風向未改前，他很早就斷定專制中國崛起對區域與國際的危險性。但，美國為主之西方政商後知後覺，大國政治慣性思維，迎合中共黨國漠視民主台灣，永久最惠國待遇、世界貿易組織等，協助其竊盜經濟不遺餘力，且輕信其所謂在南海「沒有追求軍事化的意圖」。暗度陳倉至今，習近平劍指美國霸權。遺憾的是，台灣尚非正常國家，李登輝的卓識，難敵西方對中國市場與工廠之幻想。言者諄諄，聽者藐藐，可惜。

幸而，此一政治遠見，隔海薪傳至安倍，特殊的歷史關係進化至未來的價值共同體。對峙於一黨專政新型帝國主義，台日愈益鞏固兄弟之邦，防守西太平洋民主最前線。李登輝以「亞洲的智略」期勉安倍，擺脫二戰的被譴責陰影，領導日本成為亞洲的領頭羊。就此而言，安倍是「台灣永遠的好朋友」，還有更深層的意涵。終於，到了川普，美國也出現轉捩點，美中關係從合作夥伴到鬆解、脫鈎，拜登大體上蕭規曹隨，但仍不乏慣性思維痕跡，背後則有國會兩黨抗中共識。美日台連線、美日澳印四方、澳英美三角、美英加澳紐五眼，圈堵專制中國網絡加速成型。這樣的印太大棋盤，安倍青出於藍堪稱樞紐，而此一結構漸趨穩定，也預示安倍路線應不致人去政息。

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