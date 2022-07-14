社論》只有「中國可以說不」？

印尼峇里島G20外長會後，王毅與布林肯會晤。王毅要求美方遵循「四不一無意」承諾，並提出四份清單：「要求糾正錯誤對華政策和言行的清單、中方關切的重點個案清單、中方重點關切的涉華法案清單、中美八個領域合作清單。」布林肯提及「六不」：「不尋求對華打新冷戰、不尋求改變中國體制、不挑戰中共執政地位、不尋求圍堵中國、不支持台灣獨立、不尋求改變台海現狀。」拜登還汲汲於舖陳與習近平對話，從北京的思考模式來看，恐怕會被理解為有求於我。

中國的外交戰場，主軸是對美鬥爭，北京揚言台灣海峽是中國內海，即為近例。就目前而言，對美鬥爭，重點在於，激發國內的民族情緒，轉移國內矛盾的焦點，包括經濟下滑、封城清零等引起的民怨，為習近平鞏固數位極權統治、三連任保駕護航。另，懾於美歐力挺烏克蘭、制裁俄羅斯，習近平不敢公然支持普廷，正好以對美鬥爭的姿態，扮演俄羅斯的側翼，順便向美敲詐對台籌碼。

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最近，張學友、成龍連遭中國網民糾察，背景是列強侵華的民族自卑自大心結。受過殖民統治者，更應譴責帝國主義、忠黨愛國，滿足受創型民族主義的復健療程。那些玻璃心忘了，香港在英國殖民下成為東方之珠，主權移交中國後卻向下沉淪。至於中共黨國，大躍進、文革、六四之罪孽遠大於殖民歷史，因為後者至少引進正面的建設。其他中國發達城市，不也有殖民印記？香港是一則血的教訓，中共黨國從西方獲得好處，絕對不會有感恩的心，反而是得到便宜之後，對西方進行無止境的道德譴責：你欠我的，連本帶利，永遠還不清！

民族主義，掛羊頭賣狗肉，姓黨才是硬道理。中共黨國假借民族主義，把人民洗腦成巴甫洛夫的狗，充當敲詐他國謝罪的工具。面對美、日，北京總是揮舞歷史皮鞭。日、美的對中政策，只要稍有原罪意識，就會掉入精心設計的陷阱。有些西方領袖，主張對中國慷慨解囊，並以經濟成長終將觸動政治改革來自我說服。這種一廂情願，致使中共黨國吸收資本主義而壯大，四處輸出專制治理模式。以至於，全球第三波民主化浪潮，歷經全球化卻苦吞民主自噬結果。戰狼則透過經濟輸血扶助威權主義，造成民主自由的全球性倒退。中共黨國操控國際組織，更令其膽敢挑戰既有國際規則。

狼群裡面只容聽到狼嚎，幾聲羊叫立刻引來嗜血圍攻。這種狼群效應，由外交、軍事部門帶頭，隱身在網路的附隨，一呼百應再由官媒放大聲量。透過這種操作，過去的「中國可以說不」，二十多年後成為官腔官調，美中阿拉斯加、天津、峇里島會談，回響著「說不」的主旋律。俄軍侵烏，中共黨國在聯合國行使否決權，也體現了這種蠻勁。最妙的是，中共黨國還把「說不」歸咎於，反華勢力遏阻中國崛起。普廷侵烏，戰狼心有戚戚焉，也是因為北約東擴。一言以蔽之，倒果為因，做賊喊捉賊，這就是戰狼的套路。

二戰期間的軍國主義歷史，儼然是中共黨國的提款機，即使現在日本已是民主國家。反倒，中共黨國的戰狼出征，乃是為害全球的進行式，其經濟殖民更透過一帶一路損人利己，斯里蘭卡不是唯一的災區。但，中共黨國卻把自己的軍國主義披上羊皮，到處自訴是正受霸凌的羊。西方的外交，目的是緩衝緊張，包括拆解軍事危機。戰狼的外交，則是四處挑釁，把經濟、外交、軍事、全球議題複合使用，讓民主世界備多力分。而美國，從柯林頓「三不」、拜登「四不一無意」，到布林肯「六不」，彷彿跟著唸北京「說不」的經。

中共黨國的意識形態，原來是馬克思、列寧、毛澤東。改革開放以來，馬克思、毛澤東退位，社會主義市場經濟與資本主義接軌。江澤民，胡錦濤，經濟成就越來越被當作政權正當性的基礎。諷刺的是，西方深信經濟發展終將觸動政治改革，習近平卻重新啟動意識形態，列寧、毛澤東的幽靈被他召喚出來，而開放、成長淪為可犧牲的代價。其所造成的風險，不論對中國或對世界，都擺在大家眼前。中國內部的這種退化，顯示出西方對「中國需要改變」缺乏先見之明，於今只好自食惡果。還好，西風的風向變了，有識之士早已看破，不能讓中共黨國設定遊戲規則；而且，應勇於向戰狼的野心「說不」。亡羊補牢，越牢越好，切記。

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