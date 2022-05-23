社論》台灣軟著陸VS.中國硬著陸

台灣的疫情正邁向高峰，目前是回歸正常生活，「與病毒共存」的關鍵時刻，前景顯然是樂觀的。反觀中國，雖宣稱清零有可觀成效，但封城仍未見解封跡象，更付出慘痛代價。中國官方數據顯示，經嚴厲的清零封控，上海四月的工業總產值較去年同期暴跌六十一．五％，零售銷售也下滑四十八．三％，經濟嚴重萎縮。尤有甚者，《彭博》預測，清零使中國今年經濟增長恐僅二％，而美國則因強勁的勞動市場與消費支出可能推升經濟成長達二．八％，是一九七六年來美國GDP首次超車中國。

台灣經濟受到烏俄戰爭、高通膨與中國封城影響，也出現了放緩現象。甫公布的四月外銷訂單為五一九億美元，年減五．五％，月減十七．二％，結束連續二十五個月正成長。其中，以筆電、手機接單，分別年減二十一．五％、二十七．七％，衰退最為嚴重。另外，中華經濟研究院三日發布四月台灣採購經理人指數（PMI）續跌一．五至五十六．三，新增訂單轉為緊縮及生產指數擴張速度減少，是四月台灣製造業PMI擴張趨緩的主因。而原本看好今年台灣GDP可望突破四％的研調機構，對於是否下修「保四」的預估，已在密切觀察之中。然而，台灣即使經濟成長較預期減緩，但受到的衝擊仍屬輕微，主要因為在難防、難控，清零已是不可能的Omicron病毒來襲之際，台灣政府以科學專業為依據，並評估經濟社會的衝擊，做了明智的「與病毒共存」抉擇，使台灣在疫情升溫時，民生經濟如常運轉，因而蓄積了雄厚能量，以便在大疫過後與全球經濟接軌。

請繼續往下閱讀...

在中國，則是政治權威領導一切，加上缺乏對自由與人權的保障，習近平等於是將中國四十年來發展的家當孤注一擲，與病毒作一全贏全輸的搏鬥。此種政治盲動必將帶來災難，並外溢衝擊全球經濟，造成供應鏈斷鏈，以及高通膨壓力，殃及世人。事實上，對抗疫情是公衛議題，必須以科學方法得到抗疫方針，再由政府發揮執行力與資源分配，以及社會面的民眾自律，來打一場總體戰。若是反客為主，將政治排在第一順位，科學、社會皆服從政治領導，專業受到抹殺，絕對無法戰勝病毒的，代價也將非常慘烈。北韓可說是一個全球最封閉的國家，常年的鎖國比封城更為徹底、嚴格，然而最近疫情爆發，僅僅十天，就暴增超過兩百五十萬病例，可見獨裁政權以政治對抗病毒之無力與無效。中國或許以面子為要，不想以西方為師，但「好朋友」北韓的悲慘遭遇難道不能成為它的教訓？

台灣對抗病毒的最後一哩路，在經濟與社會面，並沒有太大的干擾變數，民眾似乎已經作了很好的調適，但是政治上的阻撓卻不斷發生。其實，面對Omicron，多數國家是台灣最好的老師，無形中提供了付出慘痛犧牲換來的寶貴經驗，加上台灣前兩年的成功抗疫，無異以時間換取空間，才使此次台灣順利搭上共存的列車。然而，國內少數政客、媒體卻一直扮演添亂的角色，一再唱衰、渲染，甚至幸災樂禍，似乎是希望台灣能夠與中國一樣，進行嚴格封城、控管，並且以此防疫作為枷鎖將台灣綁入中國。坦白說，Omicron傳染力強、致命率低，卻又消滅不了，選擇共存乃是最好的對策。而在這共存的過程中，病例數急劇攀升不可避免，乃是必須以平常心面對的事實。此際吾人最應關注的是，中重症與死亡人數，而不是確診數字。但媒體、政客似乎唯恐天下不亂，最喜歡渲染一些特殊個案，特別是兒童不幸猝死的案例，引起家長的焦慮，與社會的恐慌，進而醞釀民怨，譴責政府，致使與病毒共存政策失去了民眾的強力支持。令人遺憾的，扮演這種製造恐慌的竟是轄區內染疫最嚴重，理應安撫民心的地方首長。這些政客一味散播「疫情洪荒」、「黑暗時期」、「軟性封城」言論，加上媒體的渲染扭曲報導，頻頻嚇唬民眾，賺取聲量，博得政治利益。這種政客、媒體應被全民共同唾棄。

目前的情勢看來，台灣是感染數達一百萬人中死亡率最低的國家，可望付出最少代價完成「共存」的軟著陸。因此走完最後一哩路後，將可能再度戴上「防疫模範生」的桂冠。但是，中國採取嚴厲的清零政策，卻注定徒勞無功，無法消滅病毒，並陷入「封城、解封、再封城」的惡性循環之中，明顯會是重創經濟與民生的硬著陸。最後，在走上共存之路時，吾人也必須謹記，即使病毒有流感化、感冒化傾向，也不能輕忽風險去遭到感染，所以與病毒共存，重點在正常生活，但國人仍須做好防護措施，儘量避免感染病毒。如此才是正確的共存之道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法