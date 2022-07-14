自由廣場》氣候變遷時代的南太平洋戰略

◎ 吳智遠

稍早，聯合國海洋大會在葡萄牙里斯本舉行，聯合國秘書長古特雷斯於開幕日（六月廿七日）指出，全球海洋正面臨緊急狀態，並提出關於投資可持續海洋經濟、減少海洋汙染、應對氣候變遷以及投入更多科學與創新等四項關鍵倡議，以因應持續惡化的全球海洋危機。

大會期間，雖有友邦吐瓦魯及帛琉願意接納我國專家做為代表團成員，但仍因中國阻撓而使台灣未能與會，並導致吐瓦魯外長柯飛退出代表團表達抗議，帛琉、馬紹爾群島與美國等亦於閉幕日（七月一日）會議上就此發言批評。

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吐瓦魯、帛琉及馬紹爾群島均來自南太平洋，近幾年中國在此區域的經營十分積極，今年三月底，中國便與索羅門群島秘密簽署安全合作協議，五月底中國外長訪問南太平洋時，更試圖與十國達成一項內容涵蓋警務、安全和資訊通訊合作等領域的區域性協議，但因美、澳聯手防堵，且各國對協議內容並無共識而作罷。

南太平洋國家多介於美國第二、第三島鏈間，並位於澳、紐地緣政治前線，戰略位置重要，故中國急欲在此處插旗的戰略意圖，格外引發相關國家的關注；此外，過去二十年台灣與中國在南太平洋外交攻防激烈，在美、澳對中國的關切或聚焦於安全與地緣政治時，最新的海洋治理需求或為台灣外交提供新的機遇與視角。

南太平洋國家既受氣候變遷與海洋汙染威脅，又享有廣大的經濟海域資源。以吐瓦魯為例，在去年第二十六屆聯合國氣候變遷大會上，以預錄方式發表演說的外長柯飛，便站在及膝海水中演講，以強調氣候變遷對吐瓦魯所造成的威脅；另一方面，該國專屬經濟海域面積達九十萬平方公里（全球第三十八位），且資源豐富，盛產鰹魚、黃鰭鮪魚和大目鮪魚。

廣大的經濟海域對於聯合國倡議之投資可持續海洋經濟以及應對氣候變遷均極具價值。據估計，可持續的海洋管理有助於海洋食物生產達到比現階段高六倍，再生能源生產比現在多四十倍；此外，基於海洋的二氧化碳捕捉、固定、封存科技，亦被視為是最有潛力的碳中和科技發展方向之一，有司或可思考整合國內相關產學研能量，以科學與創新為基礎，布局全新的南太平洋戰略，發展與友邦共榮的新經濟模式。

（作者為生技研究人員及經理人）

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