社論》勿令全球議題成為新迷思

中國鄭州天災人禍，官方的處理方式，依舊是「維穩」優先，甚至上綱到「國家機密」。經過半個月，河南省政府前天更新統計，從七月底公布的九十九人遇難，大躍進至三○二人遇難、五十人失蹤，其中鄭州市二九二人遇難、四十七人失蹤。儘管如此，仍有民眾深疑不信：「這可能也不是最終數字」！一開始的官方說法，京廣隧道拖出二四七輛車，遇難僅個位數六，難怪民眾普遍不信。

這次水患的重災區，河南鄭州災情慘重，地鐵雨水倒灌、京廣隧道被淹沒，災難現場怵目驚心。接著，解放軍接管現場，嚴禁記者採訪、民眾拍照，國外媒體淪為獵巫對象，連頭七到地鐵站獻花也一度遭圍籬阻隔。李克強在抗洪搶險救災和防汛工作視頻會議都還特別指示，訊息發布要「公開透明」。這就反證了，目前的災情資訊黑幕重重。而氣候變遷後遺症降臨中國，這不是第一次，卻可能是未來更大災難的預兆。

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氣候變遷這個全球議題，已是國際互相制約的因素，沒有一個國家是局外人。其中，中國是全球最大的碳排放國，其所製造的氣候負擔極大。有一種論述稱，「美中關係緊張可能傷害國際社會對於氣候議題的合作」，而究其實，氣候議題已經成為北京的氣候武器，拿來跟其他國家談判地緣政治利益。如果說，東海、台海、南海議題，可以讓北京用碳排放量來交易，那真的是全球生態的災難，因為北京朝思暮想的不是氣候，也不是中國人民的生活與安全，而是如何將氣候當作全球武器使用。其它如新冠病毒溯源、難民潮、核武擴散、網路攻擊等全球議題，亦然。

上星期的美中天津會談，中方色厲內荏的三條底線，說穿了唯一重點是「美國不得挑戰、詆毀，甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度」，具體而言也就是「不得挑戰習近平政權」。河南鄭州天災人禍，凸顯了習近平政權的弱點，而它對美國反守為攻，極可能意味著內部矛盾即將掀鍋！各地天災人禍頻傳，習近平視察西藏，難免引人想像。所謂的「糾正錯誤與關切個案」兩份清單，恰好是北京脆弱敏感的部位，西方必須持續施壓以免功虧一簣。至於東京奧運，網民霸凌打贏中國之他國選手，謾罵輸球的本國選手，甚至台灣藝人為「國手」加油遭終止代言，戰狼式的民族主義動員，會不會在內部產生反作用力，值得觀察。

最為諷刺的莫過於，北京嚴詞批判華府，有求於中國時就合作，自己有優勢的地方就脫鉤斷供、封鎖制裁，「既要壞事做絕，還想好處佔盡，天下哪有這樣的道理」。好處佔盡、壞事做絕，不正是對中共權力集團的最佳形容？打著改革開放的招牌，學者、學生、記者、特工不擇手段偷取他國先進專利，打造中國彎道超車的竊盜經濟與強大軍備；在網路全球化時代，一面以「防火長城」的網路審查阻隔人民獲取資訊，一面以人臉辨識、行動支付遂行數位極權統治。不僅如此，它還以經濟工具協助專制國家、操控國際組織，同時紅色滲透民主國家，美、英、澳、法等國的大專院校、科研機構紛紛淪陷，澳洲連政壇都被收買！

近四十年來，西方對中政策，基本上是資本主義主導，促使中國成為世界工廠、國際市場，美國的商務部、跨國企業成為中國政策的主導力量。這種模式在中國現場，加重了全球的氣候負擔，而西方因緩解溫室效應急需北京合作，至今對中政策投鼠忌器。對北京而言，氣候變遷，西方既有求於它，反可做為籌碼。與此同時，對於中國的政治改革、民主發展，西方幾乎未置一詞，視中國特殊國情為當然。某些跨國企業，甚至認為專制政府比較好打交道，經貿投資不必受到當地民意制約。等而下之者，不惜助紂為虐、踐踏普世價值，諸如「我們有信心使用新疆種植的棉花」，以獲准進入、擴大中國市場。

資本主義，民主主義，在中國沒有配套，於是出現國家資本主義的怪獸，其對世界的危害，不下於氣候變遷。從川普到拜登，西方的中國觀逐漸改觀，而習近平為了追求霸權，不斷強化對內控制，兩種作用力正在中國形成矛盾深化。「同一個世界，同一個夢想」（二○○八北京奧運口號），早已被「學習強國」（效忠習近平強國夢）所取代。習近平回歸毛路線的一黨專政，恰好是西方必須攻其所護的要害。中國不適合民主，乃一黨專政的神話。西方調整中國政策，必須以中國人民為主體，避免被中共權力集團所綁架，才能解除世界的魔咒。

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