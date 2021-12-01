社論》國民黨需要多些「正常人」

重啟核四公投，馬英九積極投入，自己當年封存，如今主張重啟，昨是今非？今是昨非？他一面槍口對外稱，核廢料的議題，不斷被泛政治化；一面又槍口朝內稱新北市、宜蘭縣地方首長就是不了解核廢處理過程，而反對重啟核四。馬英九甚至語出驚人：核四廠興建時，在貢寮挖了大山洞，可容納兩萬桶的低階核廢料，可使用四十年。此一說法，前所未聞。林右昌便吐槽：馬英九任內，未處理過半桶核廢料，全都堆在核電廠！侯友宜則酸回：他在新北市核安監督委員會擔任十一年的主委，親自主持了十一年的會議，對核安相當了解。

不僅馬英九，朱立倫總動員，四個同意成為公投令箭。殊不知，四個同意，存有矛盾。珍愛藻礁，涉及電力供應，中央提出兼顧經濟與環保的配套，國民黨依舊為反對而反對。另一方面，該黨卻以可能缺電為由，振振有詞支持重啟核四，不顧其事實上之窒礙難行。自相矛盾，豈是正常思考？執政時開放萊牛，在野後反對萊豬，可見核心不在反萊。於是，引人反美、破壞台美關係（尤其經貿）之疑，親美和中亦予人言不由衷之感。尤其令人不解的是，十月以來中國侵犯台灣空域，量與質都變本加厲，印太美歐國家紛紛表達關切。唯獨國民黨置若罔聞，好像被溫水煮青蛙慣了，全力衝刺公投戰場、停審總預算，整個政治動員彷彿民進黨是死敵，而對台灣耀武揚威的中國是友軍。這樣的思考與行動，友台的國家看來正常嗎？

請繼續往下閱讀...

二○一六以來，國民黨士氣大挫。二○一八，趁年金改革、進步議題、十大公投之亂，操作民粹，韓流竄起。一時民意騷動，民進黨灰頭土臉。形勢大好，習近平冒進提出一國兩制台灣方案，強力打壓香港民主運動，卻令得隴望蜀的韓國瑜為之滅頂，繼而飲恨於罷免案。可惜，韓流暴起暴落，國民黨只記得二○一八的暴起，忘了二○一九、二○二○的暴落，在國內依舊仰賴民粹風，兩岸則跟著快速窄化的九二一中路線走，從而在美中戰略分歧下，無可避免地遠華府而近北京。面對中國戰機壓境，軍購加碼被稱發射新台幣給美國。反美豬強強滾，抨擊政府忽視、不顧民眾健康，但生命不是健康的前提？中國要台灣人民的命，國民黨卻悶不吭聲。凡此，不論就台灣主流民意而言，不論就台灣生存發展的地緣政治而言，國民黨都把自己逼入困境。

造成這種處境的原因，其實大家都心知肚明：國民黨的神經中樞，仍然掌握在外來心態的黨國權貴。他們結合了地方派系、暗黑勢力等威權時代的附隨，呼應北京的對台統戰與恫嚇。並以此形成的意識形態、國家認同，來批評、阻攔有利於台灣正常化的各項政策，最終目的就是要讓台灣連結中國、依賴中國，別無足以壯大台灣、維護獨立現狀的選擇。正因如此，他們對北京軍事、經貿脅迫反責政府拒絕九二共識，對香港反送中與國安法置身事外，對北京高喊斷獨金流裁罰台商集團噤不敢言，毫無四項公投的戰鬥藍氣概。

國民黨團下屆總召改選，有人稱需要一個很了解民進黨作戰戰術與策略的人。此話固然不無道理，但以目前國民黨的情況來看，面對總體局面開創新猷更需要的是「正常人」。以往，朱立倫自稱是「正常倫」。相對於馬英九、洪秀柱、韓國瑜等，朱立倫確實令人有所期待；他與華府之關係想像，或許會與北京保持距離。然自習近平「期待兩黨為台海謀和平、為國家謀統一、為民族謀復興」，朱立倫搭腔「民進黨採取去中反中政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安」，一來一往之後，「正常倫」被自己搞得更加面目模糊。

反觀，國民黨眾星暗淡，唯獨侯友宜持盈保泰，且被美國學者列入二○二四人選之一，不就因為他是藍營罕見的「正常人」嗎？儘管未來必定要對敏感問題明白表態，至少目前他所謹守的市政優先考量，讓他得以在重大議題正常思考應對（例如從選區與核安談重啟核四）。這樣的「正常人」，也凸顯了「正常倫」所代表的黨國權貴之不正常。當然，侯友宜這種「正常人」，未來要更上一層樓，能否在不正常的藍營結構脫穎而出，還有不少變數。回顧當年，「正常人」李登輝遭開除黨籍，國民黨的不正常結構故態復萌。再加上「聯共制台」的複合型不正常，遂至「正常倫」也近朱者赤、近墨者黑了，令人浩嘆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法