自由廣場》蓋亞那事件之我見

◎ 姜皇池

當政府宣布將在蓋亞那設立「臺灣辦公室」，是重大外交突破之際，大部分國人或許不知蓋亞那究係何方神聖？事實上，別說是對外交事務較少關心之普羅大眾，即便個人向來關心國際事務，第一次注意到蓋亞那也要到1993年，當年11月，蓋亞那交存《海洋法公約》批准書，讓《海洋法公約》達六十份批准書，使《海洋法公約》得於次年（1994年）正式生效，此是個人第一次聽到有此一國家！當時還以為是非洲或加勒比海國家，一查才驚覺是在南美。

如此一個人口不到80萬，在國際上毫無政治與經濟影響力的國家，設立一個不具外交地位的「臺灣辦公室」，僅將從臺灣取得經濟利益或援助的新朋友，為何讓政府大張旗鼓地宣稱是外交重大突破？我想至少有以下理由：

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第一、民進黨執政以來，邦交國連連喪失，除對美日之外，在外交方面，臺灣近乎處於持續挨打狀態，終於在南美可設立有官方介入的「臺灣辦公室」，當然有值得大書特書之處；

第二、或許更為重要，以往臺灣的外交努力，美國固會予以關注甚或協助，但通常不會發表聲明歡迎或稱讚，但在宣布建立臺灣辦公室後，美國新政府國務院罕見地正式表示：「美國歡迎在蓋亞那設立台灣辦公室，這將加強雙方不斷發展的關係」；

第三、機構名稱是「『臺灣』辦公室」，以往中國只要看到臺灣兩字在國際場合出現就氣急敗壞，必除之而後快，現在民進黨政府成功使用臺灣作為機構稱謂，是繼索馬利蘭之後再次成功地以臺灣為名設立對外聯絡機構，往後將可援例努力。

然於宣布之後，中國立即表示：「希望有關方面恪守一個中國原則，不與台灣進行任何形式的官方交往，不互設任何官方性質機構，切實採取措施糾正錯誤，消除負面影響」，短短二十四小時內，蓋亞那外交部隨即聲明：「未有與台北建立任何外交接觸或關係，強調會繼續堅持『一個中國』政策」，設立辦公室一事，嘎然終止。中國堅壁清野式的打壓，並不令人驚訝，但令人難過的是，國內竟亦有人爭相附和中國論調，指謫政府妄動，貪功冒進，是臺灣自取其辱。

本案至此，仍有部分結論可供思維。首先，此次事件是美國在一系列協助臺灣國際參與立法後之首例，本案美國亦罕見地事前協助，事後公然讚揚，但仍無法有效地讓臺灣保有戰果，功敗垂成。無庸諱言，中國在南美的外交影響力不容忽視，然亦無庸灰心喪志，蓋因臺灣是中國的核心利益問題，中國自會傾全力；然臺灣對美國而言，仍僅是其眾多利益之一項，甚至並非核心利益，美國究係能夠且願意協助我國至何種程度，自當審慎評估與溝通。

其次，不要對中國有任何幻想，在外交戰場中國不會給予臺灣任何空間，任何期待中國給予「『外交』活動空間」，無異痴人說夢。在外交場合，固然不要蓄意激怒中國，但臺灣真正要戒慎恐懼的無寧是一個理性的中國，遇到越不理性越強烈反撲的中國，則要審慎樂觀，因唯有不理性的中國，才會在外交事務上產生失誤，亦唯有中國的失誤，臺灣在外交上才有突破的可能。

最後，此次雖已挫敗，但對相關人員的努力，個人認為仍應給予肯定，蓋唯有努力尋求任何可能突破，才是臺灣外交生存的唯一選項。不要懼怕外交戰，要不斷想方設法，厚積以戰養戰的修為，在不同的外交領域尋找戰機，寧可嘗試失敗，切莫坐以待斃。

（作者為台灣大學法律學院國際法教授）

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