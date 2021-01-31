自由廣場》「陳時中下、賴清德上」的把戲

◎ 宋醇誼

不是陳時中不能批評，而是他到現在為止做得還真不錯，根本沒有「陣前換將」的理由，蔡英文或蘇貞昌也不可能笨到敢動這個念頭。所以藍營人士、親中媒體敲鑼打鼓要「陳時中下、賴清德上」，根本是自以為聰明，卻小看了人民智慧！

其實，國民黨之看不起人、反被人看不起的事情還真不少，譬如「一中各表」。老共明明只有「一個中華人民共和國」，沒有中華民國，甚至還說過「中華民國就是台獨」的話，用膝蓋想也知道沒有一中各表這種所謂九二共識。然而國民黨人沾沾自喜講了好幾年，連當事人李登輝、辜振甫（還有那個不知道是忘記了還是害怕想起來的馬英九，以及「發明家」蘇起）的說詞都當耳邊風，甚至最後被習近平打臉了，卻還是喋喋不休！我不知道「商女不知亡國恨」能不能用在這裡，但「自欺欺人、聊以自慰」肯定是行的！

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還有譬如邱淑媞、馬英九相繼出面，意圖趁疫情轉劇混水摸魚，甩掉當年和平醫院封院的決策責任，也是個把人民當傻瓜的例子。只是時代不一樣了，網路、Google像是我們這些平凡「愚民」的智慧激發器，動動鍵盤、搜尋一下，就把一干騙子打回原形！還有馬英九時代禁用中國疫苗，現在吵著要求民進黨政府進口中國疫苗，和國台辦一拉一唱，彷彿頭上都出現關懷台灣人民、聖潔慈祥的光輝了！真的滿噁心的！

奉勸國民黨，時代不一樣了，別再把人民當笨蛋，不然這個黨恐怕只會越來越笨！

（作者任職金融服務業，新北市民）

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