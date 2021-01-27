自由廣場》馬英九 都錄影了，還能甩鍋？

◎ 謝登元

馬英九過去向來都有「不沾鍋」之稱，但是他甩鍋的功力，才真正讓人瞠目結舌。前天他透過辦公室稱當年和平醫院封院是「中央下令，地方執行」，但是封院的決定果真如此？只要看看公共電視當年拍的「和平風暴」紀錄片，其實是事實勝於雄辯。

這支紀錄片係筆者服務的基金會董事長陳維滄當年贊助公視所拍攝的。陳董熱心公益，無黨派色彩，影片也客觀地展敘各方觀點，當然也包括馬英九自己的說法，當年馬市長受訪時說（影片九分七秒起），封院是廿四日當天早餐會報時，他和時任衛生局長的邱淑媞以及和平醫院院長吳康文所做的決定（馬說當年還沒有封院這個名詞，當時是叫全面管制人員進出），後來九點多時，他接到行政院秘書長劉世芳的電話，說行政院副院長林信義要召開相關會議，於是他派歐晉德副市長和邱淑媞局長參加，「在會議中提報了我們的決定（我們當然是指馬英九）」。

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從以前馬英九受訪的親口說法，不難理解現在馬辦說封院「中央下令，地方執行」，這種企圖導向都是中央過錯的文字詐術，和事實相差有多遠了！也許封院還情有可原，但毫無配套措施、不甩中央指令，推卸責任，才是更大的禍害。

「和平風暴」影片中，還有一段和平醫院精神科醫生楊志賢的訪談（影片七分五十七秒開始），也讓我印象深刻，他回憶起馬英九的愛將邱淑媞局長在「和平封院」期間面對專業人員的需求和配備不足時，這位「太空人」只是雙手一攤，對醫護人員說「無能為力，愛莫能助」，被醫護拍桌抗議後，卻反而以好大的官威，斥責吳院長是如何管束屬下的？

如果楊醫師沒記錯的話，那麼這種在下屬面臨緊急危難時刻，卻毫無同理心又毫無能力，放他們自生自滅的官僚作為，則可視為歷史殷鑑不遠的官場醜陋現形記。

（作者曾任職自立、聯合、蘋果日報等報社，現服務於川流文教基金會）

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