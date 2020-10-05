新聞線上》為鄧麗君說幾句公道話

記者莊榮宏

趙姓電視節目主持人把歐陽娜娜和鄧麗君相提並論，還說兩人同是「台灣之光」，這種類比實在不倫不類，對鄧麗君更是莫大侮辱；死者無法申冤，不得不為她說幾句公道話。

鄧麗君一生愛國反共，上山下海勞軍，深入基層部隊，與官兵共度佳節，一曲「君在前哨」膾炙人口，被譽為「永遠的軍中情人」。

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一九九一年她在金門戰地向對岸廣播說：「希望大陸同胞也能享受和我們一樣的民主跟自由」、「唯有在自由民主富庶的生活環境下，才能擁有實現個人理想的機會」、「民主萬歲」；卅年過去了，這些話直到今天依然適用，而中共統治下的人民依然沒有自由民主。

她的歌聲穿透鐵幕，在鄧小平掌權的年代，中國人民愛上她的歌聲，都說「白天聽老鄧，晚上聽小鄧」、「不愛老鄧，只愛小鄧」。她是外省第二代，央視邀她去中國演唱，想利用她搞統戰，被她拒絕了；她不貪戀名利，有為有守，是藝人之光，一代典範。

歐陽娜娜生長於台灣，是中華民國公民，父親歐陽龍曾任中國國民黨文傳會副主委兼發言人，曾在電視劇飾演反共青年，把中共罵得頭頭是道，母親傅娟是知名藝人，一家人在台灣發跡。

但在國軍力抗共軍、捍衛台灣的緊要時刻，歐陽娜娜跑去幫中華人民共和國祝賀國慶，在央視高唱「我的祖國」，幫中共挫台灣士氣，當批評如排山倒海，父母依然由著她上央視，被介紹來自「中國台灣」。

比較趙某口中的兩位台灣之光：鄧麗君拒絕上央視，歐陽娜娜堅決上央視；鄧麗君反共，歐陽娜娜媚共；鄧麗君熱愛中華民國，歐陽娜娜熱愛中華人民共和國；鄧麗君振奮軍心，歐陽娜娜撕裂民心。

無論從哪個角度，兩人都是天壤之別，歐陽娜娜哪有資格和鄧麗君相提並論？趙某的荒唐類比，不只混淆視聽，也有辱謗死者之嫌。

刑法第三百一十二條規定，對於已死之人公然侮辱或誹謗，分別可處拘役、罰金或一年以下徒刑。

舉兩個案例。

多年前有人寫文章物議唐代大文學家韓愈，韓愈的第卅九代後人告上法院，對方被判誹謗死者罪。而屏東賴姓婦人去年把房東類比為「南部的張淑晶」，被依加重誹謗判有罪。

把媚共愛「祖國」的歐陽娜娜類比成反共愛國的鄧麗君，若這不叫作侮辱死者，那什麼才是？

文天祥「正氣歌」有一句「牛驥同一皁，雞棲鳳凰食」，是描寫「賢愚不分」；趙某把歐陽娜娜比喻成鄧麗君，不就是對鳳凰的最大侮辱嗎？

總之，在人民幣的淫威之下，台灣大牌藝人如今有誰敢勞軍，真不知「何日」才能等到下一位鄧麗「君」，懷念哪，「何日君再來」。

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