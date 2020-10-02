新聞線上》 馬英九背叛了蔣經國

記者陳杉榮

最近中國接續在渤海、黃海、東海、南海和台海軍演，這是面對美國印太戰略一旦發生軍事衝突的預演操兵，中國比任何國家都清楚，想要佔有南海，突穿第一島鏈，必須冒著共產黨政權傾覆的危險，絕非兒戲。但這樣的國際情勢到了台灣，變成「武統論」叫囂的舞台，曾經身為中華民國總統的馬英九倡言「首戰即終戰」，又說「政策一旦錯誤，千萬人頭落地」，鼓吹恐慌，帶頭製造認同錯亂，被認為是最新版的中共代理人。

習近平二○一三年上台後，坐收改革開放三十年的經濟成果，非但沒有利用千載難逢的機會，投入政治改革，建立民主制度，讓中國人享有普遍的自由人權，反而好大喜功，窮兵黷武，推動「一帶一路」，意圖從經濟絲路擴張中華帝國霸權，尚未具有全面研發核心技術的能力，卻利用商業間諜四處剽竊、盜取各國的智慧財產，推出「中國製造2025」，妄想實現製造強國的戰略目標。這幾年間，中國軍事恫嚇印度、越南、菲律賓和日、台等周邊國家，想要壟斷南海。習近平反覆重申「永不稱霸」，對鄰近國家的軍事威脅則是越來越大。

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位居東亞第一島鏈中央的台灣面對中國崛起，是危機，美日對台越趨重視，則是轉機，但台灣禍起蕭牆，不再執政的國民黨發生突變，喪失了原本反共的底色，諸多假民主之名歌頌馬列，傷民國之筋為虎作倀的黨徒，成為中共的走卒，不是認同錯亂，就是刻意混淆視聽。馬英九說首戰即終戰，千萬人頭落地，蘇起鼓吹「美國無用論」，醜化美軍心有餘而力不足。一位是前總統，一位是前國安會秘書長，忘了自己是國家的一份子，為了一吐怨懟，偏激惡毒地攻訐政府；慣於唾面自乾，無知裸身地面對敵人。

一九四九年國民政府潰敗遷台，類似東晉南渡，依附蔣家的外省族群，成為統治階層，猶如東晉世族。台灣民主化之後，「眾生平等」，特權不再，舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。可是當中的某些人自認成了「失落的一代」，腳踩在台灣的土地上卻還在找尋虛無的歸屬感，他們認為中國是台灣的一切，台灣只是中國的一些，利用台灣的民主空間，附和中共虛幻的民族主義。他們可能把父母推給外傭，和兄弟姊妹爭產，親戚們老死不相往來，還跟左右鄰居吵架，卻認為連遠在黑龍江的中國人都和他血脈相連，血濃於水，要照顧他們，荒謬到了極點。

蔣經國總統生前接受「新聞週刊」訪問，拆解了「一國兩制」的謊言，他批評「中共不守信用，任何期望中共允許台灣與大陸統一後，還能保留獨自社會經濟制度的想法，都是不切實際的。」這段話現在聽來，依然振聾發聵，馬英九是不是背叛了蔣經國，一清二楚。

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