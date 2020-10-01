新聞線上─習近平的西太平洋突出部之役

記者莊榮宏

一九四四年六月六日，盟軍在諾曼第登陸，一舉收復法國，德軍被迫退守。

半年後，希特勒發動大反攻，從比利時、盧森堡交界的「亞爾丁森林」向西展開逆襲，宛如「樹枝突出」般從中間切斷英美戰線，並計畫向北佔領比利時的港口安特衛普，一旦得手，美軍將失去補給並陷在德軍戰線的後方，戰局對盟軍不利。

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二戰這場「突出部之役」在台海局勢緊繃的今天，有值得檢視之處；因為對中共頭子習近平而言，在香港徹底內地化之後，下一步東取台灣正是他「實現中華民族偉大復興」帝國夢的「突出部之役」。

無論是用和平或武力，一旦習近平佔據台灣，將從中間切斷亞洲第一島鏈，並以台灣為基地，向北進取日本諸島，朝東直逼美國關島，同時以東沙島為據點，與共軍合圍，圈禁南海。

如此一來，亞洲動盪，全球不安。

「共軍若犯台，美日會不會來援？」許多人對此爭論不休，倒不如反過來問：台灣落入中共手中後造成的巨大危機，民主陣營是否承受得起。

這是一場圍棋對弈，假設中共執黑棋，民主同盟執白棋，那台灣就是白棋在第一島鏈最前線的定石，掐住共軍向東擴張的去路，這枚白子不被併吞，白棋就能穩住陣勢。

台灣若入中共之手，白子變成黑子，中共就能在西太平洋下出「突出部」的第一手棋，這將是一手大棋，影響所及，第一島鏈將從台灣退縮至兩千公里外的關島，後果嚴重。

多數人知道諾曼第登陸造成盟軍重大死傷，但突出部之役才是美軍在二戰經歷最血腥的戰役，絕對不能讓習近平有機會重演。

希特勒當年為何選擇從「亞爾丁森林」揮出第一拳？因為他探知亞爾丁是盟軍防衛最薄弱之處。

一旦習近平認定台灣是白棋最薄弱之處，他就可能像希特勒閃擊「亞爾丁」般採取行動，屆時台灣、亞洲乃至全球，無人能置身事外。

習近平已令世界很頭痛，一旦控制台灣，勢必變本加厲，這後果是民主陣營所無法承受。

因此建立戰略清晰原則，對台提供充沛軍事援助，強化台灣防衛力量，加上台灣本身自立自強，戰志堅決，寸步不讓，才能使習近平認知犯台代價大到不堪承擔，台灣才得免於淪為亞爾丁，阻止事件重演。

「突出部之役」當年以失敗收場，希特勒最終未能改寫歷史；但習近平的突出部之役在帝國夢的催化之下，始終蠢蠢欲動。要預防這場戰事發生，世界需要台灣，台灣需要世界。

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