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自由評論網 > 言論

社論》台灣的國安法也不遑多讓？

2020-07-08 05:30
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北京為香港量身訂作國安法，民主國家無不大聲撻伐，美國且率先啟動反擊措施。舉世滔滔，但馬英九與眾不同，他說：蔡政府對台灣的國安法也不遑多讓，除了有「國安五法」，還有「反滲透法」。「不遑多讓」真可笑，「國安五法」、「反滲透法」乃是反制紅色滲透的防衛機制，而「港區國安法」則是對付全球的所謂「反華勢力」，豈可相提並論。馬英九的反應，代表一種現象：有人總是以台灣民主五十步笑百步，來轉移中國飽受批評的政治專制，話鋒一轉又凸顯中國的經濟成就遙遙領先台灣。這種話術，也很有北京味。

美國駐港澳總領事史墨客日前直言，「港區國安法」損害香港人的基本人權、自由，製造白色恐怖，對香港是一個「悲劇」。來自華府與其他民主國家的嚴厲批評與制裁行動，以及「香港下一個是台灣」的警告，更是罕見地充斥於國際論壇。當時，台灣的「國安五法」、「反滲透法」，除了引起北京的不滿謾罵，沒有任何民主國家視之為「白色恐怖」，也未見任何制裁台灣的作為。反倒是，「印太地區的民主典範」，「台灣對民主的擁抱為所有華人展示了一條更好的道路」，如今洋溢於國際民主社群。

習近平治下，改革開放名存實亡，無差別的人權迫害有目共睹，武漢肺炎未止便軍機擾台常態化、硬推「港區國安法」。但盲目崇拜「大獨裁者」，馬英九堪稱典型：習近平曾在二○一七年明確指出要「加強人權法治保障」，二○一九年也提到珍視「民主、法治、人權、自由」等核心價值，可見大陸的政治體制改革並非不能期待；相反的，民進黨再度執政後，出現國家機器公然侵犯人民言論自由、執政威權化的警訊。如此讚嘆習近平，難怪「港區國安法」出爐他槍口朝內「台灣也不遑多讓」。這樣的獨特觀點，簡直跟台灣主流民意存在於平行時空，而與黃安們英雄所見略同。

二○一八，貨出去、人進來、發大財的韓流囗號，其實是「ＥＣＦＡㄟ擱發」的另一型態，植根於馬英九思維陷阱。二○○九，馬英九以總統身分稱：六四之後二十年間，大陸經濟改革成功，人民生活大幅改善；最近十年，大陸當局比過去更為注意人權議題，展現與過去完全不同的開放與自信。他沒有看到的是，一黨專政利用經濟籌碼，不准台商、藝人到中國賺錢又支持台獨，紅色滲透包括台灣在內民主國家的運作，一帶一路利益收買、債務綁架非民主國家，總之，將中國的獨裁模式輸出全球。台灣，紅色滲透首當其衝。幸而，地緣政治正在起變化，台灣經濟開始脫鉤中國。只不過，中國隊友仍伺機反撲，極力為紅色滲透巧言飾非。搞不好，一旦他們再次執政，恐怕也樂見來自北京的「國安立法」。

紐約時報日前發表專論指出，習近平透過「港區國安法」，挫敗了香港的民主運動，且對各國的反對毫不在意，顯示他按照自己的獨裁方式「重塑香港」的決心。誠然，對香港爭取民主二十三年，習近平揭開面具的回應，就是讓香港僅有的民主歸零，加速內地化到獨裁體系。這樣的行動出擊，預告了他在國際上的準則，那就是，改革開放、韜光養晦、和平崛起、一國兩制，以及尼克森以來民主與獨裁的戰略夥伴關係，也正朝歸零的方向修正。以故，「香港下一個是台灣」，相當符合習近平的路徑圖。幸運的是，川普上任後，經過短暫蜜月期，二○一七年底便確認美中戰略競爭對手關係，一反尼克森到歐巴馬將中國視為東方之錨的政策。

遺憾的是，川普的行動仍不夠果斷，而習近平以貿易談判的拖延戰術開闢新戰場，一場宛如「突襲」的武漢肺炎，則讓川普措手不及，再加上種族主義爭議發酵，十一月的大選充滿變數，習近平遂趁機出手，不管國內的疫情、水患、經濟下滑，大幅提升對周邊國家的武力威逼，進而迅雷不及掩耳地重擊香港。凡此，無非是習近平合理化第三任的鋪陳。最近，俄羅斯修憲公投，普亭任期又上修了天花板，習近平則早已顛覆任期制、集體領導、接班人，再加上北韓金氏政權，亞洲的再極權化，「港區國安法」無疑是一記警鐘。就此而論，除了「國安五法」、「反滲透法」，更當強化民主國家遏阻中國惡性擴張的台灣防線，絕不容台灣的中國隊友打著民主反民主，裡應外合替習近平出征製造突破口。

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