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自由評論網 > 言論

社論》香港香消玉殞 台灣居安思危

2020-07-01 05:30
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今天，香港主權移交中國二十三週年，北京送出一份大禮「港區國安法」，分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪延伸到香港。偽裝二十三年的一國兩制，正式被沒收了。港人治港，變成一黨專政，「香港眾志」宣布解散，「龍門冰室」宣布退出「黃色經濟圈」。北京也許志得意滿，但也別高興的太早，因為事情正在起變化，庚子年不是中國的幸運年。武漢肺炎，長江水患，自顧不暇卻四處出擊，一不小心就可能陰溝裡翻船。

今天，香港主權移交中國二十三週年，北京送出一份大禮「港區國安法」，分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪延伸到香港。偽裝二十三年的一國兩制，正式被沒收了。（歐新社）

香港之於北京，表面是民族主義的屈辱，實質是經濟金融的利益。香港本來是一個小漁村，因為被「帝國主義」佔領，才發展成光彩奪目的東方之珠。事實就是事實，香港在英國統治下繁榮進步，成為共產中國與資本主義的橋樑，對中國經濟金融助益極大。不過，香港對中國的貢獻，在民族主義史觀之下，被論述成一種百年屈辱。也就是，共產中國從香港得到各種好處，卻把她當作血統不純的女兒，在一窮二白的時候，利用這個女兒維持生計，一旦中國站起來了又看不起她，以證明祖國的強大從來沒有靠香港。

黨中央，必須展現這種家父長心態，才能高壓統治整個中國，西藏、新疆、上海、北京無不例外。香港的悲劇在於，一九八四的改革開放年代，「中英聯合聲明」太天真，港人則沒有置喙餘地。歷經一九八九天安門屠殺，仍然迎來一九九七的易幟盛典。一國兩制，港人治港，當時被國際社會與香港人民視為護身符、防火牆，以為香港可以獲得改革開放的溢出效果，卻不必擔心一黨專政的黑手染指。但，物換星移，美好的想像只換來「送中條例」、「港區國安法」的鐵血政策。虛偽的承諾是致命的毒藥，在香港得到具體的註解。

香港的悲劇在於，一九八四的改革開放年代，「中英聯合聲明」太天真，港人則沒有置喙餘地。（美聯社）

香港與台灣，向來被北京用一國兩制連結起來，馬照跑、舞照跳，是向台灣示範統一模式。然而，一九八八李登輝繼任總統，一九八九天安門屠殺，一九九六台灣總統民選，一九九七香港民主喊停，二○○○台灣首度政黨輪替，非常簡單的時間軸，讓台灣與香港走上南轅北轍的歧途。陰錯陽差，台灣的民主活力，縮短了香港一國兩制的假戲。二○一九的反送中風潮，蝴蝶效應影響到台灣的民主鐘擺，讓基於二○一八韓流暴起，而冒進提出的「一國兩制台灣方案」灰頭土臉，再經武漢肺炎加深美中戰略衝突，習近平遂對台灣與香港同時出手，以壓制港台失控在內部引發的挑戰。

不過，撕毀「中英聯合聲明」不是內政，北京激起的國際矛盾超乎想像，川普的反制堪稱是領頭羊。其中，當然有武漢肺炎的因素，北京隱匿疫情、操弄世衛、危害國際，已經引起究責與索賠的聲浪。而中國武漢肺炎肆虐，同時卻對台灣耀武揚威，一副「以疫謀統」的冒進主義。於是，國際社會對香港沉淪的關切，乃移情為對印太民主典範台灣的安全顧慮。可以說，北京對台灣耀武揚威增加一分，北京對香港內地化加緊一步，就會觸動台灣不能成為中國禁臠的地緣政治敏感神經。否則，骨牌效應得付出更大的代價才能遏阻。唯獨，台灣竟還有人主張「相信中國」！

北京對香港下重手，意味著不再對台灣演戲，九二共識俱往矣，剩下的純屬話術，我們要有危機意識。現在，全世界及台灣，最不需要的就是買辦或內應，在北京的船堅炮利之下，還像乾嘉學派一樣戴著老花眼鏡，專注於九二共識的考據訓詁。九二共識者，以及他們憂慮搶奪國共平台的兩岸一家親，目無台灣二三○○萬人，亦無中國十四億人，在已經登場的「價值冷戰」，顯然淪落到裡外不是人而不自知了。反倒是，「香港之後就是台灣」的國際觀察，值得我們提高警覺、超前部署。華府力挺台灣的另一面，便是中國威脅上升了，不能只看前者，漠視後者。

北京對香港下重手，意味著不再對台灣演戲，九二共識俱往矣，剩下的純屬話術，我們要有危機意識。（彭博）

兩岸的天險，不僅是台灣海峽，還有多元民主與一黨專政的斷層。香港被中國內地化，而台灣與中國加速背離。當捍衛民主台灣，成為印太開放戰略之必要，所謂的中國武力犯台，就不再只是兩岸的角力，而是牽一髮動全身的國際棋盤。一如武漢肺炎期間，台灣參與世衛活動，不再是我們的單打獨鬥，而是國際社會共同利益之所繫。「港區國安法」加快了「美中離婚」的步調，這個月雙方在台海周邊的軍事針鋒相對破紀錄，習近平要求軍隊「要毫不動搖堅持黨對軍隊絕對領導」，透露了山雨欲來風滿樓。習近平的中國，世界的不定時炸彈。所以說，東方之珠香消玉殞，台灣要居安思危。

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