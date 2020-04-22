自由廣場》笨蛋，問題在於防疫

◎ 王英明

近日看到不少人花很多力氣在討論海軍磐石艦軍方隱匿的可能性、軍艦上看診人數的正確性與警覺性、非常時期出去從事敦睦的合適性。個人認為，目前這麼多的討論，大多沒有必要。只需「笨蛋，問題在於防疫，不在任務」一句話就夠了。

國防部21日晚間臨時召開「海軍敦睦支隊初步調查結果」記者會，公布初步調查報告內容，國防部長嚴德發（前）並指出，他已向總統蔡英文自請處分。（中央社）

敦睦的出任務、國軍的辛苦、保護全國人民的偉大，相信大家都不會有意見，多講無益。甚至此時要舉辦軍事演習，大家都不會多講話。但是，社會大眾普遍都已從媒體學到：「入境」，不管從空中或從海上（台灣是沒有陸路），就是每一個人照規定隔離十四天；如有接觸確診病例，即是「居家隔離」，沒有接觸過病例，就叫「居家檢疫」。前者規格比較高，要到指定地點，後者是可以在家裡。凡是違反者都有很重的罰款。聽說漁船回港也都是這樣處理。

所謂的居家隔離或檢疫，都是指「入境」開始。只要艦隊官兵在登陸左營以後，馬上比照武漢包機乘客或所有入境旅客的檢疫，也就是該驗血、快篩的立即做，其他的人立即住進單人隔離的營房，十四天後安全者才開始解散回家。即使軍方缺乏單人房設備，要回每個人的家做隔離，也必須要使用防疫專車。這是比照全國民眾的規格，而不是對海軍的特別待遇。若早這樣做，社會大眾絕無話可說。

三月十五日離開帛琉，四月九日登陸左營，航海期間因為沒有入境台灣，竟然被軍方解釋為是一種隔離，但是在船上並沒有單人房，大家親密接觸、包括吃飯活動訓練，怎麼算是隔離？軍方認為到四月十五日已算是「隔離三十天」，其實這是與「陸地隔離」，而不是個人的隔離。而艦隊的隔離三十天可解散，是指「沒有任何健康出狀況」，軍方竟然把「曾經發生過發燒」認為是過去式，所以可以解散。

雖然對零確診的喜悅幻滅，無可奈何。但相信所有民眾對官兵染疫，尤其是出任務的海軍年輕人，都不忍苛責、甚至同情，確診就是確診，沒有什麼好罵的。但現在因為在沒有檢疫完全之下，官兵全國跑透透，被波及的店面、民眾，所受的損失，難以估計，將來會不會造成社區感染，也無法預料。所有問題都出在「防疫」兩字。

海軍與社會大環境脫節的天兵防疫想法，真是叫人擲筆三嘆！

（作者為退休醫師）

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