自由廣場》從逃逸外勞看移民署、勞動部勤惰

◎ 官文傑

內政部移民署在署長邱豐光的領導下，終於體認到逃逸外勞非法打工四處流竄，已經對國家安全及社會治安造成極大的危害，因此邱署長在就任後，除大力推動逃逸外勞自首免罰外，也責成移民署將查緝逃逸外勞列為重點業務，至今成果豐碩值得喝彩！

最近移民署在媒體公布近半年來的查緝非法外勞的成果，邱豐光署長也宣示推動「入出國及移民法」的修法，研擬修法重懲非法逃逸外勞及聘僱他們的雇主。我們非常認同邱署長修法的決策，但遺憾的是他沒把非法仲介列入，這是我們認為美中不足的地方。

其實早在二十多年前，我們即曾示警當時主管外勞引進及管理事務的勞委會，要求修法重懲逃逸外勞、非法雇主及非法仲介，但勞委會並沒放在眼裡！所以逃逸外勞從十多年前的一萬多人暴增至現在的五萬多人，外勞總數從十五年前的三十五萬左右增加至現在七十多萬人，總人數增加一倍，但逃逸外勞卻增加四倍多。這些非法外勞流竄全國，不但搶食國人就業機會，賺取超額利益卻不用繳稅，甚至組織黑幫參與犯罪組織，不但已造成國安危機，且讓我國付出巨額社會成本。

外勞主管機關勞動部至今未修法因應，外勞逃逸不用問責，查緝到案只要說沒錢還奉送機票請回！非法雇主罰錢了事不痛不癢，繳完罰款繼續使用非法外勞，遇外界責難則拿合法私立就服機構祭旗，輕則罰款重則關門大吉，身為主管機關卻明顯的有就業歧視傾向，令人遺憾！

二○一六年勞動部配合立委吳玉琴通過就服法第五十二條修正案，吳委員還信誓旦旦告訴我們，法案通過就不再有逃逸外勞，結果法案實施至今將近三年，逃逸外勞照跑，外勞雇主還是得忍受更長的空窗期。對於這些錯誤的施政，勞動部和立法院實在難辭其咎！

所以，我們在此呼籲，在移民署長推動修法的同時，勞動部也該檢視就業服務法的不當條文，配合移民署加重懲處非法逃逸外勞、雇主及非法仲介，仿效新加坡及香港，對非法外勞、雇主及非法仲介課以刑責，且不得易科罰金，如此才能有效杜絕逃逸外勞四處橫行的窘境，也才能防止非法雇主的僥倖心態，讓台灣不致成為逃逸外勞的天堂！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

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