自由廣場》高雄市民談市長的豐功偉業

◎ 曾建榮

最近網路常常看到有人在提問：「韓市長到底做了什麼？」因為大家似乎不太瞭解韓市長的豐功偉業，在此贅述一番。

讓台灣人認識不理性投票的後果：去年的高雄大選，在一股 「換人做看看 」 的氛圍中，明明辯論時就很清楚，韓市長的大部份政見無法執行，但民眾任由感性壓過理性去投票，造就如今的韓市長，也造成了如今的高雄，此為不理性投票的結果，為全台灣人上了寶貴一課，此乃韓市長豐功偉業的第一項。

促成「韓國瑜條款」（帶職參選視同辭職並追回補助款）加速推動：若沒有我們的韓市長，當選市長半年就開始競選總統的事情發生，恐怕沒有人有辦法想像這件事是如此地沉重、迫切。每當高雄有重要事件（例如登革熱）發生時，常常找不到我們的韓市長，原因是韓市長跑去全台造勢了！就是因為這樣，大家才能認知到立這個法是多麼地重要，最大功臣當然非韓市長莫屬。

罷免第一人有望名留青史：要知道，自從有選罷法以來，並沒有罷免縣市長成功的案例，原因很多，但最主要的是民間的那股能量不足以衝破當時的罷免門檻。但如今不同，雖說也多虧罷免法的調整（現在罷免可宣傳），但不得不說的是民間的那股能量在不斷地醞釀中，可說是最有機會越過罷免門檻的一次。雖然此項豐功偉業尚未達成，但我相信市長與市民都非常地努力要完成這項任務，也期望他能名留青史。

韓市長為台灣做了這麼多，所以請不要再問這種「他到底做了什麼」的蠢問題了！

（作者為軟體工程師，高雄前鎮區民）

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