自由廣場》請問移民署長：台灣為何要幫逃逸外勞脫罪？

◎ 官文傑

移民署長楊家駿在接受專訪時說，逃逸外勞總數五萬多人，流竄全國各地，其犯罪率在去年已高達國人犯罪率的五成以上達到五十八％，恐將成為國內治安問題！對於楊署長這種避重就輕的說詞，筆者不以為然，今天台灣之所以會成為逃逸外勞的犯罪溫床，除了勞動部政策錯誤及刻意包庇外，移民署取締不力亦難辭其咎！

認真來講，眾多的逃逸外勞已成為國安問題，而非僅是影響治安而已，因為後續的防疫及超過萬名的外勞棄嬰等，才是我們整個國家社會必須面對的問題，政府再不正視的話，我們將會付出可觀的社會成本！

環視亞洲各外勞輸入國，均視「逃逸外勞」為罪犯，其違反各國移民法是不爭的事實，視逃逸時間，輕則罰款重則入獄服刑，新加坡男性逃逸外勞還得加上鞭刑。又例如我國某知名家電公司，派稽查人員至印尼直屬門市盤點查帳，就被印尼移民局以「非法打工」罪名逮捕，在付出數百萬罰款後才得以回國！

相較之下，台灣逮捕到逃逸外勞，只要外勞說「沒錢」，我們移民署還會奉送機票予以遣返！違反移民法及就業服務法一概不予追究，也不須繳稅，還用人民血汗錢送他／她回國，請問楊署長，這合理嗎？

反觀我們的勞動部及移民署，逃逸外勞明明已違反我國的移民法及就業服務法，卻還幫這些犯罪行為脫罪，說他們是「失聯移工」？更扯的是，挺外勞團體還稱他們為「法外移工」！如果真的是移民工，何須失聯？台灣是民主法治國家，沒有人可自外於法律，又何來法外外勞？

台灣有世界最好的外勞保障措施，這些外勞都是成年人，受到不公平待遇都知道如何自保求援，他們會逃跑的主因，絕大多數是禁不起外界高薪的誘惑，而非如我們官員所說的被騙或受逼迫等等！

我們贊成楊署長追緝非法仲介及非法雇主的作為，但為免逃逸外勞違紀犯法情況持續惡化，我們懇請賴院長正視此一國安問題的嚴重性，盡速責成勞動部及移民署修法因應，並檢討僵化已久的外勞政策，如需我們這些外勞事務專業人員提供專業意見，我們將義不容辭善盡公民責任；否則長此以往，不但台灣凌虐外勞的惡名揮之不去，更會成為逃逸外勞的天堂！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）