自由廣場》（青年時評）看香港 台灣切勿自我送中

◎ 劉宇軒

香港政府擬修訂《逃犯條例》，當中最令人擔心一點，即中國得據此主張引渡在香港之犯人回中國受審。

中國司法完全欠缺獨立性，習近平、中國最高法院「黨」組書記兼院長周強均直言不諱。尤其涉及政治敏感時，法庭秘密審判、律師當庭突然變被告…種種誇張行徑罄竹難書（雖然台灣最高法院在「杜氏兄弟案」竟稱中國刑訴程序「對訴訟之公正性與人權保障方面已有明顯進步」，飽受學者批評且該案疑點重重被質疑是冤案。可參101台上900判決），如何能對中國司法產生信賴感？

台灣人（被視為中國人）倘被認定觸犯「顛覆國家政權罪」，將來有否可能被引渡回中國受審，成為下一個銅鑼灣書店、李明哲？或有抗辯說目前該罪香港無對應之罪名，且不在《逃犯條例》所定之罪名中，毋庸自擾。這簡直是天真、荒誕！今日港政府得以絕對多數優勢通過此案，難道他日便不能增訂此罪？又在欠缺司法獨立下，中國難道不能捏造其他條例罪名指摘？這些不需要受任何艱澀法學教育，只要有一般常識，都應該能預見。

香港歷史地位與台灣某程度極為相近，地理上皆與中國毗鄰，語言、歷史深受中國影響，同曾淪為殖民地，卻也因此發展獨樹一幟璀璨的多元文化現狀。彼此更多有值得相互借鏡之處：中國打壓廣東話猶如國民黨政府當年欲消滅台、客、原住民語言一般；一國兩制在香港實施的「成果」是獨立地位的淪喪、國歌法增訂、西九龍高鐵站司法管轄、中客湧入爆買、每日150中國移民、突破天際的房價…還有今日的《逃犯條例》，這些，就是台灣被併吞後的寫照。

雖然林鄭政府非民選，當然惟中國中央之命是從，在掌控立法會絕對多數下（當中一半席次非人民普選），日後罔顧民意執意增訂並非不能想像。所幸週日香港數十萬市民挺身而出，代表的是對人權、自由之重視，保有為權利鬥爭的意識，香港即一日不會滅亡，一日不會被抹殺在地圖上，成為「大灣區」的一部分。

台灣人更應警惕，支持香港市民，並珍惜我們得來不易的民主自由，切勿僅妄想「發大財」而將民主自由與魔鬼交易，斷送未來，自我「送中」。

（作者出生於香港，台灣大學法律系學生）

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