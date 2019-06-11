社論》聲援香港「反送中」大遊行

反對港府修訂逃犯條例的示威者，十日凌晨與警方爆發激烈衝突。大批青年學生以路障阻擋警方的驅離行動。（法新社）

人數超過百萬的香港人民週日走上街頭，他們身穿象徵正義與哀悼的白色上衣，舉著「撤回惡法，反對送中」的標語，抗議要把犯罪嫌疑人引渡到中國大陸的《逃犯條例》。這場「守護香港反送中」大遊行，據估計，不僅香港七百五十萬人口每七人就有一人挺身而出，全球從美國華府、紐約、溫哥華、東京、柏林、布拉格、雪梨到台北等二十九個城市，也都有港人及當地人民集會聲援，堪稱「九七主權移交」以來，香港人民最大規模的抗議活動。

《逃犯條例》引發極大反彈與怒火，是港人唯恐失去這個城市最寶貴的資產——司法獨立和公民自由權利。港人關切，《逃犯條例》可能被中國當局用來鎖定異議份子，香港將落入中國不透明的司法體系，被拘留者遭刑求，人權受侵害。外商及外交官也警告，這一「引渡中國惡法」必危及香港國際金融中心的法治基礎。有如「香港民主之父」李柱銘說，這是香港最後一戰，「九七」以來對港人自由和生活方式最嚴重的威脅。

港人與國際社會的普遍關切，言而有據。中國的共產黨統治者，未能以人權自由善待自己人民，習近平當政後，違反民主、壓制公民社會的手法更為嚴厲。尤有甚者，北京當局還企圖把這一「中國模式」推廣，儘管有「一國兩制」的宣示，香港首當其衝，司法透明獨立備受考驗；近年中國富商肖建華、銅鑼灣書店店長林榮基在香港失蹤，被帶往中國關押等事件，更證實了中國司法體系已把黑手伸進香港。

正因如此，香港大學六日公布民調顯示，六十六％受訪者反對《逃犯條例》，高於二○○三年反《基本法》第二十三條立法的五十五％。當年有逾五十萬港人上街頭反對以叛國、顛覆等國家安全罪名箝制思想文化，迫使港府最後終止立法程序。從而，這次更多港人走上街頭，規模且超過二○一四年的「雨傘革命」，反映了民意的沸騰程度，尤甚當年。

一如預期，北京當局總與香港人民站在對立面，其官媒隻字不提週日大遊行，僅《環球時報》指控「反送中」主辦單位誇大遊行人數，並且強調「勾結西方撼動不了香港大局」。至於被要求辭職的特首林鄭月娥，強調《逃犯條例》的必要，承諾加強溝通，但堅持如期進行，拒絕下台，也要追究遊行的衝突事件。顯然，在北京支持之下，港府不打算讓步，還將在高喊「香港不是逃犯天堂」的親北京政商勢力搖旗助陣下，於聽命行事的立法會強行通過法案。

《逃犯條例》若在港人強烈反對之下，仍執意橫柴入灶，不啻宣告「一國兩制」的破產。顯然，習近平已難再忍耐自由開放而法治的香港，決心毀棄鄧小平對香港「高度自治、五十年不變」的承諾，一如他揚棄鄧小平「韜光養晦」的對外政策。從而，繼西藏、新疆之後，另一個落入中國鐵腕統治的香港，未必享有「偉大強國」一部分的榮光，卻難逃奧威爾式專制統治而黯然失色。五十年尚未過半，香港即從昔日「東方之珠」淪為專制中國的一個平庸港市，凸顯了一個自由開放的地方，被併入極權體制的悲慘故事。

從而，「一國兩制」是騙人的，「一國一制」才是專制中國之下的真實。台灣人民旁觀香港這番令人警覺的演變，不僅應大力聲援不甘被壓抑、選擇不服從、挺身而出的港人，更須認清自身的處境，拋棄對中國的幻想。必須強調，鄧小平當年的「一國兩制」，是以香港為例，企圖引台灣上鉤，接受統一；如今「一國兩制」圖窮匕見，台灣人民看穿它的詐騙本質，自不可能再受騙。

就此而言，「反送中」是台灣政媒的一面照妖鏡。台灣有政客對「反送中」遊行第一時間的反應是「不知道」、「不曉得」，當然也就不敢對中國或港府稍置一詞；有媒體學中國官媒的隻字不提，還有名嘴與《環球時報》同聲譴責發起遊行的香港泛民主派是「挾洋自重」。這些現象顯示，中國對台灣的工作，至少在培養「同路人」是有績效的，足以在重大事件同一個鼻孔出氣；「敵人已在國內」，這又是一個明確的例子。

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