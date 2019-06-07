自由廣場》「送中」一過，香港經商環境「送終」

◎ 溫仲然

香港「逃犯條例」即將審議，如立法會主席配合港府，就可於七月前完成三讀，但社會間對這條惡法仍然有很多不安感，尤其商界人士，即使政府提高移交門檻至判刑七年的罪行，但歸根究柢，香港人始終對中國大陸的司法制度沒有信心，而這條惡法更令香港的營商環境變得岌岌可危。

香港保安局局長李家超近日到處解說「逃犯條例」，並指香港各界人士誤解條文，甚至表示條例絕對不會破壞香港的營商環境。我認為，與其聽局長的一面空談，倒不如留意各界的實際行動。在此提出三個事例及問題：

一、自政府提出修訂「逃犯條例」，世界各地紛紛表示關注，無論是領事官員，抑或是國際商會，都希望港府可以撤回現時的「逃犯條例」修訂，歐盟甚至就這條惡法發出外交照會，可見國際間對這條惡法充滿爭議。如果這條惡法通過，國際對香港的評級將更不敢樂觀，首當其衝一定是雄據多年的全球最自由經濟體排名。香港經濟地位得來不易，那為何要為了一條惡法破壞香港的營商環境？

二、我有不少工商界的朋友，他們最擔心的是自己於中國大陸的業務，會否被追究。李家超局長稱引渡要符合雙重犯罪原則，且不會追究八○年代所干犯的罪行。我對此不以為然，因為已有法律界人士指出，中國大陸的刑事追溯期沒有期限，只需最高人民檢察院同意立案調查，連一九四九年立國時的刑事案件都可以調查，更何況八○年代的案件。另外，港府至今仍未就工商界較易觸犯的賄賂罪行作出豁免。在中國司法制度欠缺透明度的情況下，港人十分容易誤墮法網。

三、中國官場文化朝令夕改，今天掌權者可以是陳大明，明天又可以是陳小明，如果你是陳大明的朋友，難保有一天被陳小明秋後算帳，而你每天就會處於恐懼的營商環境。你可能認為我言過其實，但這的確是中國的寫照。我想請問李局長，在「逃犯條例」修訂通過後，港府如何保障港人可以有免於恐懼的自由。

我呼籲港人及支持香港營商自由的朋友，六月九日出席反送中遊行，向港府展現真正的民意，守護香港僅存的核心價值。

（作者為香港青年，香港中小企業國際聯盟協會理事）

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