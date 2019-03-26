自由廣場》歐陽龍忘了周子瑜？

◎ 林嘉峰

中國國民黨發言人歐陽龍先生之女歐陽娜娜於本月廿一日上午遭中國各大娛樂媒體封殺，起因為中國媒體認為歐陽龍是台獨份子，因此認定歐陽娜娜也有台獨疑慮。當日下午，歐陽娜娜工作室旋即發布聲明，其重點只有一句：我為我身為中國人驕傲。而歐陽龍既是國民黨發言人同時也是事件主角之一，則在其回應中表明這都是民進黨上任以後兩岸關係急凍造成。

筆者想探討的是歐陽龍的說法。受外人欺侮時不是拿起槍（筆）桿對抗，而是先怪罪起無辜的自己人來，這到底是什麼樣的概念？又是什麼樣的天真，讓一個發言人認為只要國民黨執政，台灣在國際上就能暢行無阻？只要國民黨執政，中國就不會打壓台灣？

同是藝人，二○一六年一月的周子瑜事件記憶猶新，當時執政的不正是國民黨嗎？既是藍營執政，按歐陽龍先生所述，周子瑜不應受到任何打壓才是，且二○一六年總統大選應該由國民黨大勝才是。證明中國打壓台灣根本不分政黨。這樣一個蠻橫無理的國家，歐陽龍先生不加以譴責卻怪罪民進黨，難道只是想罵給主人聽等待將來被摸頭的機會？

歐陽龍之後未見國民黨高層再發表任何相關聲明，因此國民黨發言人此番說法可認定即是該黨對此事的定調，再次讓人見識到國民黨內鬥內行、外鬥外行。

（作者任職金融保險業，新北市民）

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