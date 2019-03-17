自由廣場》韓天電視台的48321

◎ 宜和蓒

全家昨天看著立委補選開票，女兒突然冒出一句話，看韓天電視台就知道國民黨是不是真的只贏了彰化縣立委。

果不其然，一轉台過去，國民黨柯呈枋得票領先，政論節目主持人問著來賓，是不是韓流發揮讓彰化縣贏得立委席次？這位來賓尷尬地說著，這選區本來就是國民黨籍現任縣長王惠美遺留下來的立委選區，贏得選舉其實很自然。

更神奇的事發生了！當各家電視台報導民進黨郭國文持續以約三千票的差距領先國民黨謝龍介時，這家電視台竟然出現「48321」的歷史畫面。謝龍介以48321票領先郭國文一千多票。政論節目主持人大喊得票數黃金交叉、贏了，結果新聞畫面裡的謝龍介支持者個個垂頭喪氣，認為陳筱諭得票太少，造成謝龍介一路落後。

這就是韓天電視台！如果被洗腦的選民只是一再接受這樣電視台的「假」新聞資訊，看到真實選舉結果，會不會人格分裂地以為有人作票？ 韓流被看破手腳，一再喊「發大財」、「鬼混」等口號，只會激起人民反感。

對了，韓天電視台別再造神韓國瑜，吹捧韓流效應有多強，在深綠選區雖敗猶榮。二○○八年，民進黨余天以1926票差距擊敗尋求連任的國民黨朱俊曉，贏得三重立委寶座；二○一二年民進黨高志鵬更僅以1015票些微差距擊敗國民黨李乾龍。三重是深綠區嗎？在投票率約為四成的三重立委補選中，余天比過去贏了更多票，贏了約五千票，韓天電視台還要繼續造神嗎？國民黨那些助選的太陽們與現任縣市長們「服氣」所有功勞都歸韓國瑜嗎？

（作者為國小老師，台南市民）

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