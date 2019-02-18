◎ 李明良

高雄市長韓國瑜二月十四日出席工商時報舉辦的「產業論壇」時表示，台灣曾是亞洲四小龍之首，如今卻沒有任何進步，整整鬼混了二十多年。韓說的這二十年包括國民黨、民進黨的李登輝、陳水扁、馬英九及現任的蔡英文等四位總統，真的是這四位總統都在鬼混？還是韓國瑜果如其然的「能混則混」？

猶記得國民黨前人事行政局長陳庚金反年改，面對媒體表示，要軍公教「能撈則撈、能混則混，拖垮這個（民進黨）政府」，當時韓國瑜就坐在旁邊頻頻點頭、也笑哈哈。這或可證明，如果過去二十年執政黨都在鬼混，那恐怕韓國瑜所屬的國民黨混得最兇！而且韓國瑜當過三年縣議員、九年立法委員、五年北農總經理等職務，不正也是國民黨鬼混的一份子？

暫且不跟他打嘴砲，我們來看看數字。

日前，行政院長蘇貞昌指出，二○一八年台灣農產品外銷金額突破五十四億美元，創二十年來新高。韓國瑜卻酸，為何很多農漁民賺不到錢，是不是被剝削？政府有責任去了解。韓市長說這話，又把過去的「韓總」給忘了。

韓國瑜當過五年北農總經理，農漁民產品從產地運銷到果菜市場再售給消費者過程中，其間有無被剝削？賺到錢？身為北農的韓總，有真正關心過嗎？有解決問題嗎？更重要的是，如果韓市長真這麼關心農漁民有沒有被剝削、有沒有賺到錢，為什麼在二○一三到一七年任北農總經理期間，自中國進口蔬菜一九七噸，但台灣外銷中國卻掛零？為什麼自中國進口水果，由二○一四年三十二噸增加到二○一六年三四六噸，暴增高達十倍？

數字會說話，韓總非但沒有為台灣農產品找出路，還從中國進口農產品來台競爭，甚至讓台灣農產品滯銷而不得不降價求售，這不只是混，更是在剝削台灣農漁民！

（作者為民營企業退職勞工，台北市民）

他連一個「實習生」都不如

◎ 林文賢

高雄市長韓國瑜說台灣經濟停滯，「整整鬼混了二十多年！」我真是聽你在放Ｐ！韓國瑜懂什麼經濟？懂什麼經營管理？他連一個「實習生」都不如！

記不記得吳音寧？當柯文哲、韓國瑜、國民黨政客媒體修理吳小姐時，什麼惡毒話沒說過？還用「年薪250萬的實習生」嘲笑她！結果呢？韓國瑜慘敗！不管是菜價穩定度、或是稅後盈餘，僅一年資歷的「實習生」統統勝過「五年韓總經理」！

更可惡的是，韓總任職期間進口中國水果暴增十倍，吳音寧上任後則關上大門，保障台灣農民的產銷與獲利。誰鬼混？還不清楚嗎？

還有，財信傳媒董事長謝金河說的最公道：台灣是「辛苦調整了二十年！」面對中國經濟崛起，甚至成為世界工廠，錢是活的，商人會追著跑，緊鄰的台灣在產業等各層面，面臨巨大的競爭壓力，謝金河說「能挺到現在已經很努力」。這是感觸良深的一句話。把謝金河的看法，對照韓國瑜大力引進中國農產品打擊台灣在地農民的「成績」，韓先生，你以為真的靠一張嘴「能混就混」過去嗎？還「愛情產業鏈」咧！別以為國台辦操控紅、藍媒體及網路五毛把你捧上天，你就真的「天縱英明」，憑你「韓總」經營劣績，再混，也混不了多久，「就只是個會講空話的草包嘛」，璩美鳳真的很了解你！

（作者任職金融服務業，農家子弟）

轉移焦點 卻無基本常識

◎ 林志翰

韓國瑜市長最近自導自演「會見馬來西亞農業部長」、「邀請藝人任達華擔任高雄市代言人、大使」兩齣戲慘遭打臉後，只好藉由砲打小英政府的兩岸政策轉移焦點。但韓市長令人譁然的政治發言，缺乏基本常識，過去用「能混則混」態度在政壇打滾可見一斑！

當傳出陸委會要求韓國瑜赴中期間「不准簽任何協議」時，韓國瑜用政治語言要陸委會別急著表態對總統府效忠。陸委會主委陳明通婉轉說著，他們確實有針對韓國瑜不了解的地方加以提醒，例如：房地產早已開放但是有543條款。陸委會說穿了就是擔憂這位「能混則混」的韓市長傻傻分不清楚哪些協議涉及中央職權。

二○一六年九月中下旬，泛藍八縣市首長組成「藍八團」朝聖中國，陸委會也曾正式提出警告，揚言若是私下簽署協議，回台將被追究。藍營縣市首長的膝蓋遇到中國特別軟，也連帶造成陸委會要三申五令，劃下政治紅線。

（作者為教育工作者，台南市民）

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