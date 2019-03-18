自由廣場》真要講輸贏？ 那就來吧！

◎ 羅鉦

立委補選結束，「韓流」的虛無本質現形，藍媒統媒眼見連月吹捧的神話破功，立刻開始造謠補破網。首先，說藍營的輸，是「非戰之罪」，而以高雄市長韓國瑜「輸不算輸，贏不算贏」的形上學語法為代表。

韓國瑜說，本次補選的四個選區，有兩個「綠到出汁」、「綠到發黑」，如今藍營在這些地方僅小輸，因此不算真輸。這說法有幾點破綻：第一，輸就是輸，輸一票也是輸；第二，新北三重選區在二○○八年立委選舉，民進黨籍余天僅小贏藍營一千九百餘票。二○一二年，綠委高志鵬同樣僅小贏一千餘票。去年九合一，蘇貞昌更只在三重區贏不到九百票。因此，說三重一帶「綠到出汁」，恐與事實不符。本次綠藍差距拉開到五千七百餘票，藍營還能硬稱「不算輸」？第三，這次「出汁」的，還有金門選區。金門作為藍營傳統優勢選區，可謂「藍到出汁」，但這次不僅敗選，甚至連「落選頭」都沒撈到，只能屈居第三，難道也是「不算輸」？第四，彰化第一選區藍綠五千多的票差，對照上次立委選舉藍營王惠美贏二萬餘票，大幅縮小，按照韓市長邏輯，綠營似乎也能自稱「不算輸」，藍營大概也「不算贏」。

其次，說韓國瑜一人力抗綠營府院黨大軍，是小蝦米對戰大鯨魚，企圖為「韓流」失靈開脫。問題是，韓市長如今貴為直轄市長，擁有一整個市府團隊小內閣，早已異於普通百姓，怎麼還是「小蝦米」？至於輔選「大軍」，論「黨」，吳敦義、馬英九、朱立倫、王金平、立院黨團總召江啟臣等人傾力輔選。論「政」，這次補選的四個選區就有三個是由國民黨籍縣市長執政，資源豐沛，藍營又怎麼會是弱勢？

再來，說因投票率低，導致韓流無法全然發揮。此說荒謬至極，投票率低或許是事實（其實以歷來立委補選投票率而言，這次台南44.53%投票率創歷史新高，三重42.10%也不算低），但怎知沒投票的選民都一定投藍？依正常觀念判斷，「韓粉」狂熱，反而易出門投票；綠營氣沮，支持者投票意願反而較低。若投票率拉高，得利的難道不是綠營？

這次補選宛如照妖鏡，讓「韓流」現形，藍媒統媒還要繼續擦脂抹粉？

（作者為政治大學教育學院研究生，新北市民）

真正輸家：新聞界

◎ 康友財

立委補選輸贏，有那麼重要嗎？對以政治為業，或是關心政治的人而言，或許很重要。但是對像我這種不住在選區的平凡人，認真說好像也是一則新聞而已。問題或許就在新聞。

通常下班回到家，大概也都八點了。然後我一直不懂的是，當我想看個新聞，卻常常發現新聞台的膚淺，以及愚蠢。例如韓國瑜的新聞，真是多到不像話。不只網友最愛開玩笑的中舔台而已，民視三立也很多。韓國瑜真的是個土包子，不只藍營的璩美鳳這麼說，綠營的黃重諺也這麼說；甚至謝金河、李家同，是講得比較有修養，不過意思也差不多。他不過就是個耍嘴皮很厲害，見識、操守以及過往資歷都不足為訓的選戰贏家，需要給他這麼多時段嗎？

補選輸贏不過就四席立委，新聞台行行好，給我們一些營養的資訊好嗎？你們從來沒懷疑過自己關心的事情、看事情的角度，和一般大眾落差很大嗎？

（作者現任教職，桃園市民）

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