有志一「童」》因應世界格局的快速變動 新加坡外長提出六項外交政策原則

新加坡過去發展成功受惠於兩大外在因素，包括「美利堅治世」與中國崛起。 面對世界變局，作為一個高度互聯、深度全球化的小型城市國家，新加坡將維持開放與包容性，並遵循以下六項外交政策原則：

◎ 童振源

在今年農曆年前，新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）在新加坡國際事務研究所演講，回顧新加坡立國六十年的發展成就與成功因素、分析當前世界格局的轉變、並提出新加坡因應世界變局的六項外交政策原則。以下是他的演講摘要。

新加坡外長維文在新加坡國際事務研究所2025 年度會議上演講。（照片來源：新加坡外交部，取自貼文）





回顧過去六十年，新加坡國家發展的定位是「面向全球的城市」，參與高度互聯的全球化進程。新加坡發展的契機在於「美利堅治世」（Pax Americana），提供自由世界秩序的願景，體現在三個層面：在國內政治層面，提供選擇權利、尊重人權與追求民主；在經濟層面，創造自由貿易和全球供應鏈；在全球層面，建立國際規範和國際法，創建國際機構維持和平，創造全球繁榮的有利條件，並提供應對全球共同挑戰的公共財。

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經過六十年發展，新加坡的國內生產毛額（GDP）從1965年的10億美元增加到去年超過5,000億美元，人均GDP從500美元增加到8萬5千美元。其次，在一個多種族、多語言、多宗教的社會中，新加坡鑄造成團結的國家認同，而且擁有世界最好的醫療、教育、住房、儲蓄和退休制度之一。

在一個沒有自然資源、背水一戰的國家，新加坡發展成功的內在關鍵因素是勤勞和有紀律的人民，但需要倚賴有能力、廉潔、富有想像力的領導來帶領人民。

新加坡成功的外在因素在於地理位置優勢，新加坡位於亞洲大陸最南端、麻六甲海峽的入口，連結太平洋和印度洋。新加坡充分運用全球化與自由貿易的契機，去年新加坡集裝箱吞吐量首次超越4,000萬標準箱（全世界第二），船舶抵港總噸位創下31.1億噸新紀錄。

去年新加坡集裝箱吞吐量首次超越4,000萬標準箱（全世界第二），船舶抵港總噸位創下31.1億噸新紀錄。（歐新社檔案照）

在過去六十年，新加坡採取積極的外交政策，讓自己對世界有價值且具有相關性，與鄰國及更廣泛的國際社會建立共同利益，堅持國際法、維護契約的神聖性，運用誠實與可靠性為新加坡帶來國際競爭優勢，才能充分利用戰略地理位置為新加坡創造經濟發展機遇。

然而，新加坡過去發展成功的因素—自由世界秩序、全球供應鏈、跨國公司的發展、區域和平以及穩定的全球權力平衡—如今正在急劇削弱。世界正處於一個轉折點。

具體而言，新加坡過去發展成功受惠於兩大外在因素，包括「美利堅治世」與中國崛起。過去六十年，美國在此地區扮演重要角色，阻止共產主義擴張，創造穩定的外部環境，促進區域經濟增長、貿易與投資。此外，1970年代後期，中國政府推動的改革開放政策，進而形成中國的崛起，也讓新加坡受益。

然而，目前世界正經歷兩大改變：國際格局與科技革命。1990年代以後，國際體系逐漸從單極轉向多極，而且當前全球化、多邊主義和自由貿易普遍受到質疑。其次，科技革命包括數位科技（尤其是人工智慧）、生物科技和可持續能源，這些科技革命相互關聯、彼此驅動，創造巨大機遇，但也伴隨重大風險。

面對世界變局，作為一個高度互聯、深度全球化的小型城市國家，新加坡將維持開放與包容性，並遵循以下六項外交政策原則：

第一， 新加坡將保持全方位、均衡、富有建設性和高效地多邊互動。

第二， 新加坡將堅持國家團結、經濟成功、自主防衛和自立自強的基本原則。

第三， 新加坡不允許自己處於「可以被收買或被欺凌」的境地，堅定地追求長期的國家利益，明確表達捍衛主權的決心，不依賴海外發展援助，也不期望外國軍隊為新加坡流血犧牲。因此，新加坡有全民服役，也將國防支出維持在GDP的3%。

第四， 新加坡將繼續與周邊國家合作，尤其是東協。新加坡將繼續在全球舞台上扮演積極、重要且有影響力的角色。

第五， 新加坡將不斷加強和完善基於規則的國際秩序，依靠國際法、遵循全球規範、堅持和平解決爭端，積極擁抱人工智慧、生物科技和可再生能源帶來的機遇。

第六， 外交是一系列的無限重複博弈，所以新加坡的外交政策必須是可預測的、可靠的，基於互惠原則、彼此信任與長遠格局，與合作夥伴攜手前進，並不斷擴大新加坡的夥伴圈。

（作者為我國駐新加坡代表）

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