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有志一「童」》因應世界格局的快速變動 新加坡外長提出六項外交政策原則

新加坡過去發展成功受惠於兩大外在因素，包括「美利堅治世」與中國崛起。 面對世界變局，作為一個高度互聯、深度全球化的小型城市國家，新加坡將維持開放與包容性，並遵循以下六項外交政策原則：
童振源

童振源

2025/02/10 11:30

◎ 童振源

在今年農曆年前，新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）在新加坡國際事務研究所演講，回顧新加坡立國六十年的發展成就與成功因素、分析當前世界格局的轉變、並提出新加坡因應世界變局的六項外交政策原則。以下是他的演講摘要。

有志一「童」》因應世界格局的快速變動 新加坡外長提出六項外交政策原則新加坡外長維文在新加坡國際事務研究所2025 年度會議上演講。（照片來源：新加坡外交部，取自貼文）

回顧過去六十年，新加坡國家發展的定位是「面向全球的城市」，參與高度互聯的全球化進程。新加坡發展的契機在於「美利堅治世」（Pax Americana），提供自由世界秩序的願景，體現在三個層面：在國內政治層面，提供選擇權利、尊重人權與追求民主；在經濟層面，創造自由貿易和全球供應鏈；在全球層面，建立國際規範和國際法，創建國際機構維持和平，創造全球繁榮的有利條件，並提供應對全球共同挑戰的公共財。

經過六十年發展，新加坡的國內生產毛額（GDP）從1965年的10億美元增加到去年超過5,000億美元，人均GDP從500美元增加到8萬5千美元。其次，在一個多種族、多語言、多宗教的社會中，新加坡鑄造成團結的國家認同，而且擁有世界最好的醫療、教育、住房、儲蓄和退休制度之一。

在一個沒有自然資源、背水一戰的國家，新加坡發展成功的內在關鍵因素是勤勞和有紀律的人民，但需要倚賴有能力、廉潔、富有想像力的領導來帶領人民。

新加坡成功的外在因素在於地理位置優勢，新加坡位於亞洲大陸最南端、麻六甲海峽的入口，連結太平洋和印度洋。新加坡充分運用全球化與自由貿易的契機，去年新加坡集裝箱吞吐量首次超越4,000萬標準箱（全世界第二），船舶抵港總噸位創下31.1億噸新紀錄。

去年新加坡集裝箱吞吐量首次超越4,000萬標準箱（全世界第二），船舶抵港總噸位創下31.1億噸新紀錄。（歐新社檔案照）去年新加坡集裝箱吞吐量首次超越4,000萬標準箱（全世界第二），船舶抵港總噸位創下31.1億噸新紀錄。（歐新社檔案照）

在過去六十年，新加坡採取積極的外交政策，讓自己對世界有價值且具有相關性，與鄰國及更廣泛的國際社會建立共同利益，堅持國際法、維護契約的神聖性，運用誠實與可靠性為新加坡帶來國際競爭優勢，才能充分利用戰略地理位置為新加坡創造經濟發展機遇。

然而，新加坡過去發展成功的因素—自由世界秩序、全球供應鏈、跨國公司的發展、區域和平以及穩定的全球權力平衡—如今正在急劇削弱。世界正處於一個轉折點。

具體而言，新加坡過去發展成功受惠於兩大外在因素，包括「美利堅治世」與中國崛起。過去六十年，美國在此地區扮演重要角色，阻止共產主義擴張，創造穩定的外部環境，促進區域經濟增長、貿易與投資。此外，1970年代後期，中國政府推動的改革開放政策，進而形成中國的崛起，也讓新加坡受益。

然而，目前世界正經歷兩大改變：國際格局與科技革命。1990年代以後，國際體系逐漸從單極轉向多極，而且當前全球化、多邊主義和自由貿易普遍受到質疑。其次，科技革命包括數位科技（尤其是人工智慧）、生物科技和可持續能源，這些科技革命相互關聯、彼此驅動，創造巨大機遇，但也伴隨重大風險。

面對世界變局，作為一個高度互聯、深度全球化的小型城市國家，新加坡將維持開放與包容性，並遵循以下六項外交政策原則：

第一， 新加坡將保持全方位、均衡、富有建設性和高效地多邊互動。

第二， 新加坡將堅持國家團結、經濟成功、自主防衛和自立自強的基本原則。

第三， 新加坡不允許自己處於「可以被收買或被欺凌」的境地，堅定地追求長期的國家利益，明確表達捍衛主權的決心，不依賴海外發展援助，也不期望外國軍隊為新加坡流血犧牲。因此，新加坡有全民服役，也將國防支出維持在GDP的3%。

第四， 新加坡將繼續與周邊國家合作，尤其是東協。新加坡將繼續在全球舞台上扮演積極、重要且有影響力的角色。

第五， 新加坡將不斷加強和完善基於規則的國際秩序，依靠國際法、遵循全球規範、堅持和平解決爭端，積極擁抱人工智慧、生物科技和可再生能源帶來的機遇。

第六， 外交是一系列的無限重複博弈，所以新加坡的外交政策必須是可預測的、可靠的，基於互惠原則、彼此信任與長遠格局，與合作夥伴攜手前進，並不斷擴大新加坡的夥伴圈。

（作者為我國駐新加坡代表）

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