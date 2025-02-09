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自由開講》「敵人已在本能寺」 罷免藍委守住民主

2025/02/09 15:00

◎ 朱孟庠

中共侵台戰爭早已經開打，戰場在國會，有這群「中共同路人」，還需要敵人？總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決，並於會計年度開始十五日前由總統公布之。新的一年，預算還沒審完，強制惡修的三法才引來全民憤怒，藍、白又各提大砍中央預算，接續公視、中研院、NCC、陸委會、農委會……影響各部會運作，就是要賴政府做不了事。

流氓行徑，亂台就是目的。經濟累犯傅崐萁，僅以7頁A4紙就能挖掉中央3753億；65歲看病免掛號費，再挖400億搞垮健保；降低中配入籍年限洗人口，中配父母可依親來台享健保和長照……一波波的毀台法案，絕不會停止。這麼廉價成本，搞出的「政變」，台灣要付出多大的代價？

國民黨立委傅崐萁。（記者花孟璟攝）國民黨立委傅崐萁。（記者花孟璟攝）

川普要台灣增加國防預算 傅崐萁卻領軍大刪

更憂心的是排擠了正要增編的國防預算800億，美、日、韓面對中國威脅，都擴編國防預算，然首當其衝的台灣卻被立委刪減金額提高至73億元、凍結1923億元，占國防預算比率達44%，馬文君甚至之前還曾提出將潛艦預算全刪，誰最高興？民主國家如何看待台灣的抗敵意志？一群「中國人大」在國會，國軍又為何而戰？

國會失速列車飆速進行 民進黨你當家了嗎？

國會舔中的失速列車正飆速進行，國安第一，不分藍、綠！公民團體發動罷免藍委，曹興誠認為依基隆罷免謝國樑失敗的經驗，罷免不能只是民間團體衝刺，民進黨必須儘快拿出態度，老說「當家不鬧事」，但曹興誠反問：民進黨你當家了嗎？

你沒有當家，是傅崐萁在當家，是共產黨在指揮，民進黨避戰，將來你要承擔後果，罷免，民進黨不能逃避。國民黨在地方是多數，國會也是多數，法由他制定，由他控制，由他指揮，你當家？民進黨此刻是在跟流氓搏生死，搏台灣子孫的命運，還想當紳士保持優雅的姿態？要守住台灣，不是講道理，是拿出力量。

KMT已經不是藍軍，是紅軍，是中共同路人

看看翁曉玲拿著台灣納稅人錢，扮演「中國人大」的角色，刪中國人繼承遺產200萬門檻；配合背後操縱的中共「洗人口」法案；弱化國防鬆綁「吳斯懷條款」；排除「立委赴中報備」的修法等…

國民黨立委翁曉玲拿著台灣納稅人錢，扮演「中國人大」的角色，甚至在質詢總統府潘秘書長時直言：「中華人民共和國要收回台灣有什麼不對？」（記者謝君臨翻攝）國民黨立委翁曉玲拿著台灣納稅人錢，扮演「中國人大」的角色，甚至在質詢總統府潘秘書長時直言：「中華人民共和國要收回台灣有什麼不對？」（記者謝君臨翻攝）

在《國會擴權法》遭「憲法法庭」判違憲後，竟乾脆惡修《憲訴法》凍結「憲法法庭」；再惡修《財劃法》排擠國防、社福、健保等政府預算，掏空中央；幹盡壞事怕被罷免，直接惡修《選罷法》，沒有什麼壞事，KMT不敢做，今破灌破摔，連演都不演了，質詢總統府潘秘書長翁曉玲直言：「中華人民共和國要收回台灣有什麼不對？」難怪迢迢親中法案為中共開後門。

立法設局 分化社會 搞亂台灣

傅崐萁6.8萬選票，陳玉珍2.8萬選票，就敢輾壓609萬本土民意，傅、陳、翁幾位紅統綁架國民黨，主宰台灣命運？低廉的代價，就能搞亂台灣，台灣人你吞得下？

遺憾！過去是民進黨的民調專家游盈隆臉書：「執政黨若動輒扣以中共同路人罪名，詒笑大方」。傅、韓等人的目的，就是想搞亂台灣，如果國民黨讓傅、韓、陳、翁幾位拿著中共意旨的紅統角色綁架，朱立倫也沒有一句話，甚至助陣，那KMT就是中共同路人，有何冤枉？

國民黨處處站在中共立場思考，傅崐萁們樂於與虎謀皮，只考量自己在中國的投資利益，甚或早已被中共所掌控？色厲內荏一向是中共的國粹，今KMT學得精，透過國內親中媒體拿「引戰論」來恐嚇民眾，打擊本土政府，分化社會，立法設局，再帶風向，滿口謊言粗殘無底線…台灣國會有這群「中國人大」，還需要敵人？

自己的國家自己守護，台大、政大、成大等返鄉學生1日在花蓮帝君廟前手持標語，高聲嗆「下架舔共立委、罷免傅崐萁」。（記者花孟璟攝）自己的國家自己守護，台大、政大、成大等返鄉學生1日在花蓮帝君廟前手持標語，高聲嗆「下架舔共立委、罷免傅崐萁」。（記者花孟璟攝）

以色列如何痛擊敵人？擊潰傅黨羽 民進黨才能當家做主

請看看以色列反擊敵人的狠勁，這個國家比台灣還要小！就是全民團結，極悍無比。台灣國內情勢遠比以色列複雜得多，光是要「團結」以維護台海和平不生衝突，眼前防止內亂就很艱鉅。

自己的國家自己守護，台灣公民要明白「敵人就在本能寺」！罷免藍委是民進黨「本土政權」保衛戰，要拿回當家做主的權力，民進黨罷免這戰不能旁觀！全民團結，擊潰中共同路人。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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